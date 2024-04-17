https://ria.ru/20240417/shtamm-1940642256.html

В ДРК обнаружили новый опасный штамм оспы обезьян

В ДРК обнаружили новый опасный штамм оспы обезьян - РИА Новости, 17.04.2024

В ДРК обнаружили новый опасный штамм оспы обезьян

Новый опасный штамм оспы обезьян, обладающий "пандемическим потенциалом", обнаружен на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) канадскими... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T18:57

2024-04-17T18:57

2024-04-17T19:19

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Новый опасный штамм оспы обезьян, обладающий "пандемическим потенциалом", обнаружен на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) канадскими исследователями, пишет газета Telegraph. Издание отмечает, что статья канадских исследователей является препринтом, который еще не прошел рецензирование, и пока изучается мировыми экспертами. Теперь мутировавший штамм вируса клады I был обнаружен в Камитуге (провинция Южное Киву) – населенный пункт с высокой текучестью населения, состоящего, в основном, из золотоискателей. Новый штамм был идентифицирован исследователями как "клада Ib". Этот тип вируса, по-видимому, лучше распространяется между людьми, преимущественно через сексуальные контакты, и имеет мутации, которые не выявляются некоторыми существующими тестами. "Без вмешательства локализованная вспышка в Камитуге может распространиться на национальном и международном уровне… Мы выступаем за быстрые действия международного сообщества, чтобы предотвратить еще одну глобальную вспышку оспы обезьян", - пишут авторы исследования. Волны заражения оспой обезьян начались в мае 2022 года и проявились в странах, которые никогда раньше не сталкивались с этим вирусом, таких как США, Великобритания, Швеция и Бельгия.

https://ria.ru/20230915/ospa-1896448729.html

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