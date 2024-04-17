В ДРК обнаружили новый опасный штамм оспы обезьян
В ДРК обнаружили новый опасный штамм оспы обезьян с пандемическим потенциалом
© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" | Перейти в медиабанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор"
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор" . Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Новый опасный штамм оспы обезьян, обладающий "пандемическим потенциалом", обнаружен на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) канадскими исследователями, пишет газета Telegraph.
Издание отмечает, что статья канадских исследователей является препринтом, который еще не прошел рецензирование, и пока изучается мировыми экспертами.
Оспа обезьян (официальное название – mpox) вызвала глобальную эпидемию в 2022 году, распространившись более чем в 100 странах и поражая преимущественно мужчин-геев и бисексуалов. Выделяют две генетические клады вируса оспы обезьян: клада I и клада II. Смертоносная форма вируса клады I убивает до 10% инфицированных, отмечает издание.
Теперь мутировавший штамм вируса клады I был обнаружен в Камитуге (провинция Южное Киву) – населенный пункт с высокой текучестью населения, состоящего, в основном, из золотоискателей. Новый штамм был идентифицирован исследователями как "клада Ib". Этот тип вируса, по-видимому, лучше распространяется между людьми, преимущественно через сексуальные контакты, и имеет мутации, которые не выявляются некоторыми существующими тестами.
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"Без вмешательства локализованная вспышка в Камитуге может распространиться на национальном и международном уровне… Мы выступаем за быстрые действия международного сообщества, чтобы предотвратить еще одну глобальную вспышку оспы обезьян", - пишут авторы исследования.
Волны заражения оспой обезьян начались в мае 2022 года и проявились в странах, которые никогда раньше не сталкивались с этим вирусом, таких как США, Великобритания, Швеция и Бельгия.
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