https://ria.ru/20240417/shoygu-1940504051.html
Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения
Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения - РИА Новости, 17.04.2024
Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения
Министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу в парке "Патриот" представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T08:08
2024-04-17T08:08
2024-04-17T08:31
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу в парке "Патриот" представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества, сообщили в среду в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, министр обороны проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной операции. "В конгрессно-выставочном центре "Патриот" глава российского военного ведомства заслушал доклады заместителей министра обороны Российской Федерации и руководителей центральных органов военного управления МО РФ о новых научно-технических разработках в системе материально-технического обеспечения ВС РФ. Генералу армии Сергею Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20230927/vooruzhenie-1898941141.html
россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения
Шойгу в парке "Патриот" представили более 30 образцов вооружения и техники
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу в парке "Патриот" представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества, сообщили в среду в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, министр обороны проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной операции.
"В конгрессно-выставочном центре "Патриот" глава российского военного ведомства заслушал доклады заместителей министра обороны Российской Федерации и руководителей центральных органов военного управления МО РФ о новых научно-технических разработках в системе материально-технического обеспечения ВС РФ. Генералу армии Сергею Шойгу
представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности", - сказали в министерстве.