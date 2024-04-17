Рейтинг@Mail.ru
Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:08 17.04.2024 (обновлено: 08:31 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/shoygu-1940504051.html
Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения
Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения - РИА Новости, 17.04.2024
Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения
Министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу в парке "Патриот" представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T08:08
2024-04-17T08:31
безопасность
россия
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/09/1753792307_0:102:3460:2048_1920x0_80_0_0_cd2d4134a3d7dc824367837d099dc4db.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу в парке "Патриот" представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества, сообщили в среду в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, министр обороны проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной операции. "В конгрессно-выставочном центре "Патриот" глава российского военного ведомства заслушал доклады заместителей министра обороны Российской Федерации и руководителей центральных органов военного управления МО РФ о новых научно-технических разработках в системе материально-технического обеспечения ВС РФ. Генералу армии Сергею Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20230927/vooruzhenie-1898941141.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/09/1753792307_729:0:3460:2048_1920x0_80_0_0_db5b538aed7f1861fa6bbd11cfcf0592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения

Шойгу в парке "Патриот" представили более 30 образцов вооружения и техники

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в военно-патриотическом парке
Военнослужащий в военно-патриотическом парке - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в военно-патриотическом парке . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу в парке "Патриот" представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества, сообщили в среду в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, министр обороны проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной операции.
"В конгрессно-выставочном центре "Патриот" глава российского военного ведомства заслушал доклады заместителей министра обороны Российской Федерации и руководителей центральных органов военного управления МО РФ о новых научно-технических разработках в системе материально-технического обеспечения ВС РФ. Генералу армии Сергею Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности", - сказали в министерстве.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
КТРВ показала Шойгу запущенные в серию новейшие образцы вооружения
27 сентября 2023, 13:43
 
БезопасностьРоссияСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала