https://ria.ru/20240417/shoygu-1940504051.html

Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения

Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения - РИА Новости, 17.04.2024

Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения

Министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу в парке "Патриот" представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T08:08

2024-04-17T08:08

2024-04-17T08:31

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу в парке "Патриот" представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества, сообщили в среду в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, министр обороны проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной операции. "В конгрессно-выставочном центре "Патриот" глава российского военного ведомства заслушал доклады заместителей министра обороны Российской Федерации и руководителей центральных органов военного управления МО РФ о новых научно-технических разработках в системе материально-технического обеспечения ВС РФ. Генералу армии Сергею Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20230927/vooruzhenie-1898941141.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, сергей шойгу