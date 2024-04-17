https://ria.ru/20240417/shmygal-1940645896.html
Премьер Украины призвал Запад "защитить российские города"
Премьер Украины призвал Запад "защитить российские города" - РИА Новости, 17.04.2024
Премьер Украины призвал Запад "защитить российские города"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на форуме американо-украинского партнерства в Вашингтоне, оговорился и призвал страны Запада "защитить... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T19:10
2024-04-17T19:10
2024-04-17T19:43
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на форуме американо-украинского партнерства в Вашингтоне, оговорился и призвал страны Запада "защитить российские города", видеозапись опубликована на YouTube-канале Торговой палаты США."Нам нужны системы противовоздушной обороны, чтобы защитить российские города", — сказал он.После этого Шмыгаль исправился, отметив, что имеет в виду украинские города, где проживает мирное население и сконцентрирована промышленность. В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240417/ukraina-1940625382.html
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россия, украина, сша, денис шмыгаль, владимир путин, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Денис Шмыгаль, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
Премьер Украины призвал Запад "защитить российские города"
Премьер Украины Шмыгаль оговорился и призвал Запад "защитить российские города"