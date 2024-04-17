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Премьер Украины призвал Запад "защитить российские города" - РИА Новости, 17.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:10 17.04.2024 (обновлено: 19:43 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/shmygal-1940645896.html
Премьер Украины призвал Запад "защитить российские города"
Премьер Украины призвал Запад "защитить российские города" - РИА Новости, 17.04.2024
Премьер Украины призвал Запад "защитить российские города"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на форуме американо-украинского партнерства в Вашингтоне, оговорился и призвал страны Запада "защитить... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T19:10
2024-04-17T19:43
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
денис шмыгаль
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на форуме американо-украинского партнерства в Вашингтоне, оговорился и призвал страны Запада "защитить российские города", видеозапись опубликована на YouTube-канале Торговой палаты США.&quot;Нам нужны системы противовоздушной обороны, чтобы защитить российские города&quot;, — сказал он.После этого Шмыгаль исправился, отметив, что имеет в виду украинские города, где проживает мирное население и сконцентрирована промышленность. В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240417/ukraina-1940625382.html
https://ria.ru/20240415/vsu-1940130702.html
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россия, украина, сша, денис шмыгаль, владимир путин, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Денис Шмыгаль, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
Премьер Украины призвал Запад "защитить российские города"

Премьер Украины Шмыгаль оговорился и призвал Запад "защитить российские города"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на форуме американо-украинского партнерства в Вашингтоне, оговорился и призвал страны Запада "защитить российские города", видеозапись опубликована на YouTube-канале Торговой палаты США.
«

"Нам нужны системы противовоздушной обороны, чтобы защитить российские города", — сказал он.

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После этого Шмыгаль исправился, отметив, что имеет в виду украинские города, где проживает мирное население и сконцентрирована промышленность.
В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДенис ШмыгальВладимир ПутинСергей ЛавровНАТО
 
 
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