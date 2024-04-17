https://ria.ru/20240417/shmygal-1940645896.html

Премьер Украины призвал Запад "защитить российские города"

Премьер Украины призвал Запад "защитить российские города" - РИА Новости, 17.04.2024

Премьер Украины призвал Запад "защитить российские города"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на форуме американо-украинского партнерства в Вашингтоне, оговорился и призвал страны Запада "защитить... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T19:10

2024-04-17T19:10

2024-04-17T19:43

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

денис шмыгаль

владимир путин

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на форуме американо-украинского партнерства в Вашингтоне, оговорился и призвал страны Запада "защитить российские города", видеозапись опубликована на YouTube-канале Торговой палаты США."Нам нужны системы противовоздушной обороны, чтобы защитить российские города", — сказал он.После этого Шмыгаль исправился, отметив, что имеет в виду украинские города, где проживает мирное население и сконцентрирована промышленность. В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240417/ukraina-1940625382.html

https://ria.ru/20240415/vsu-1940130702.html

россия

украина

сша

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россия, украина, сша, денис шмыгаль, владимир путин, сергей лавров, нато