https://ria.ru/20240417/servisy-1940572534.html
Более 40 новых цифровых сервисов внедрили в Подмосковье с начала года
Более 40 новых цифровых сервисов внедрили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 17.04.2024
Более 40 новых цифровых сервисов внедрили в Подмосковье с начала года
Свыше 40 новых цифровых сервисов для оказания помощи молодым семьям, осуществления выплат и компенсаций, а также предоставления социальных услуг запустили в... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:52
2024-04-17T13:52
2024-04-17T13:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
цифровизация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926870888_0:243:3136:2007_1920x0_80_0_0_3d4b6e18e0f025d8eb77b1ee7522588e.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Свыше 40 новых цифровых сервисов для оказания помощи молодым семьям, осуществления выплат и компенсаций, а также предоставления социальных услуг запустили в Подмосковье с начала 2024 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сегодня достаточно смартфона, чтобы записать ребенка в школу или назначить приём у врача, заплатить за квартиру или оформить пособие. Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года – уже свыше 40", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По словам главы региона, с помощью таких сервисов молодые семьи могут в несколько кликов получить субсидии, учителя и врачи – оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели – возместить затраты на приобретение нового оборудования. Все сервисы доступны на региональном портале госуслуг.
https://ria.ru/20240409/podmoskove-1938888050.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926870888_58:74:2688:2047_1920x0_80_0_0_c8ff94cfe504dc92cb6afffe39e13f8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, цифровизация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Цифровизация