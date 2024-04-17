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Более 40 новых цифровых сервисов внедрили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 17.04.2024
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Новости Подмосковья
 
13:52 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/servisy-1940572534.html
Более 40 новых цифровых сервисов внедрили в Подмосковье с начала года
Более 40 новых цифровых сервисов внедрили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 17.04.2024
Более 40 новых цифровых сервисов внедрили в Подмосковье с начала года
Свыше 40 новых цифровых сервисов для оказания помощи молодым семьям, осуществления выплат и компенсаций, а также предоставления социальных услуг запустили в... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:52
2024-04-17T13:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
цифровизация
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Свыше 40 новых цифровых сервисов для оказания помощи молодым семьям, осуществления выплат и компенсаций, а также предоставления социальных услуг запустили в Подмосковье с начала 2024 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сегодня достаточно смартфона, чтобы записать ребенка в школу или назначить приём у врача, заплатить за квартиру или оформить пособие. Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года – уже свыше 40", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По словам главы региона, с помощью таких сервисов молодые семьи могут в несколько кликов получить субсидии, учителя и врачи – оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели – возместить затраты на приобретение нового оборудования. Все сервисы доступны на региональном портале госуслуг.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, цифровизация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Цифровизация

Более 40 новых цифровых сервисов внедрили в Подмосковье с начала года

© iStock.com / HalfpointДевушка во время работы в интернете
Девушка во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© iStock.com / Halfpoint
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Свыше 40 новых цифровых сервисов для оказания помощи молодым семьям, осуществления выплат и компенсаций, а также предоставления социальных услуг запустили в Подмосковье с начала 2024 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«
"Сегодня достаточно смартфона, чтобы записать ребенка в школу или назначить приём у врача, заплатить за квартиру или оформить пособие. Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года – уже свыше 40", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
По словам главы региона, с помощью таких сервисов молодые семьи могут в несколько кликов получить субсидии, учителя и врачи – оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели – возместить затраты на приобретение нового оборудования. Все сервисы доступны на региональном портале госуслуг.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЦифровизация
 
 
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