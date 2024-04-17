https://ria.ru/20240417/servisy-1940572534.html

Более 40 новых цифровых сервисов внедрили в Подмосковье с начала года

Более 40 новых цифровых сервисов внедрили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 17.04.2024

Более 40 новых цифровых сервисов внедрили в Подмосковье с начала года

Свыше 40 новых цифровых сервисов для оказания помощи молодым семьям, осуществления выплат и компенсаций, а также предоставления социальных услуг запустили в... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T13:52

2024-04-17T13:52

2024-04-17T13:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

цифровизация

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Свыше 40 новых цифровых сервисов для оказания помощи молодым семьям, осуществления выплат и компенсаций, а также предоставления социальных услуг запустили в Подмосковье с начала 2024 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сегодня достаточно смартфона, чтобы записать ребенка в школу или назначить приём у врача, заплатить за квартиру или оформить пособие. Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года – уже свыше 40", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По словам главы региона, с помощью таких сервисов молодые семьи могут в несколько кликов получить субсидии, учителя и врачи – оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели – возместить затраты на приобретение нового оборудования. Все сервисы доступны на региональном портале госуслуг.

https://ria.ru/20240409/podmoskove-1938888050.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, цифровизация