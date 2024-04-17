В Сербии назвали приглашение Косово в СЕ позором
Сербия: приглашение Косово в СЕ будет гвоздем в гроб международного права
© AP Photo / Darko VojinovicФлаг Сербии в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Флаг Сербии в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 апр – РИА Новости. Одобрение Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) заявки на членство самопровозглашенного Косово в организации является продолжением лицемерия и еще одним гвоздем в крышку гроба международного права, свидетельством нравственного кризиса в Европе и позором, заявили представители властей Сербии.
ПАСЕ накануне утвердила рекомендацию пригласить самопровозглашенное Косово стать членом Совета Европы. Голосование состоялось на пленарном заседании в Страсбурге, одобрение принято 131 голосом против 29 при 11 воздержавшихся. Окончательное решение о членстве остается за Комитетом министров ПАСЕ.
"То, что мы вчера видели в Страсбурге – продолжение фестиваля лицемерия и еще один гвоздь в гроб международного права и всех стандартов, которые должны были бы быть в силе… Это не вопрос нашего восприятия Косово и Метохии, как колыбели нашей идентичности, а того, что они (поддержавшие вступление Приштины – ред.) сами нарушили все, что ранее установили, потому что от них кто-то это потребовал телефоном или электронным письмом", - заявил глава минобороны Сербии, получивший мандат на формирование нового правительства страны Милош Вучевич, в эфире Радио и телевидения Сербии.
Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович указал в соцсетях в среду, что голосование в ПАСЕ "показало всю глубину кризиса ценностей, в котором сейчас находится Европа".
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"Сегодня – день позора в ПАСЕ. Первый раз в истории рекомендации к членству получило нечто, что не является государством, которое притом не выполняет основные требования в сфере прав и свобод человека", - процитировал МИД реакцию министра Ивицы Дачича.
Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее, что написал письма 14 европейским лидерам в связи с рассмотрением заявки самопровозглашенной республики Косово на членство в Совете Европы. В Париже 27 марта прошло заседание политического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы, на котором одобрена заявка Приштины на членство самопровозглашенной республики Косово в организации.