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Проект "НЕделим" запустили в МО для решения семейных вопросов - РИА Новости, 17.04.2024
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Новости Подмосковья
 
18:33 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/semya-1940639273.html
Проект "НЕделим" запустили в МО для решения семейных вопросов
Проект "НЕделим" запустили в МО для решения семейных вопросов - РИА Новости, 17.04.2024
Проект "НЕделим" запустили в МО для решения семейных вопросов
Проект "НЕделим" для родителей в разводе запустили во всех округах Московской области. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на минсоцразвития региона. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T18:33
2024-04-17T18:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Проект "НЕделим" для родителей в разводе запустили во всех округах Московской области. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на минсоцразвития региона.Проект реализуется с 2021 года. Раньше он был доступен на семи пилотных территориях, теперь же охватывает весь регион. Сотрудники опеки оказывают детям психологическую поддержку и помогают взрослым решить вопрос о месте жительства ребенка.Отмечается, что с начала 2024 года благодаря проекту удалось достигнуть более 250 медиативных соглашений между родителями.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Проект "НЕделим" запустили в МО для решения семейных вопросов

© РИА Новости / Виталий АньковСемья отдыхает в парке
Семья отдыхает в парке - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Проект "НЕделим" для родителей в разводе запустили во всех округах Московской области. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на минсоцразвития региона.
Проект реализуется с 2021 года. Раньше он был доступен на семи пилотных территориях, теперь же охватывает весь регион. Сотрудники опеки оказывают детям психологическую поддержку и помогают взрослым решить вопрос о месте жительства ребенка.
Отмечается, что с начала 2024 года благодаря проекту удалось достигнуть более 250 медиативных соглашений между родителями.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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