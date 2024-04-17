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Проект "НЕделим" запустили в МО для решения семейных вопросов
Проект "НЕделим" запустили в МО для решения семейных вопросов - РИА Новости, 17.04.2024
Проект "НЕделим" запустили в МО для решения семейных вопросов
Проект "НЕделим" для родителей в разводе запустили во всех округах Московской области. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на минсоцразвития региона. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T18:33
2024-04-17T18:33
2024-04-17T18:33
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Проект "НЕделим" для родителей в разводе запустили во всех округах Московской области. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на минсоцразвития региона.Проект реализуется с 2021 года. Раньше он был доступен на семи пилотных территориях, теперь же охватывает весь регион. Сотрудники опеки оказывают детям психологическую поддержку и помогают взрослым решить вопрос о месте жительства ребенка.Отмечается, что с начала 2024 года благодаря проекту удалось достигнуть более 250 медиативных соглашений между родителями.
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