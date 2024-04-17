https://ria.ru/20240417/semya-1940571910.html

В Госдуме предложили изменить систему поддержки семей

В Госдуме предложили изменить систему поддержки семей - РИА Новости, 17.04.2024

В Госдуме предложили изменить систему поддержки семей

Депутат ГД Яна Лантратова (СРЗП) в Telegram-канале обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением сформировать систему поддержки семей РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T13:50

2024-04-17T13:50

2024-04-17T14:08

общество

россия

михаил мишустин

госдума рф

яна лантратова

социальный навигатор

год семьи

детские вопросы

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Депутат ГД Яна Лантратова (СРЗП) в Telegram-канале обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением сформировать систему поддержки семей так, чтобы их благосостояние возрастало по мере увеличения числа детей. "Предложила (Мишустину) сформировать в России прогрессивную систему поддержки семей. Россия столкнулась с угрозой серьезного демографического кризиса. Чтобы исправить эту тенденцию, надо изменить систему мер соцподдержки таким образом, чтобы благосостояние семьи возрастало по мере увеличения числа детей", - написала она в своем Telegram-канале. В качестве первого шага депутат предложила пересмотреть систему начисления пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Она добавила, что сейчас по постановлению правительства пособие назначается, когда доход каждого члена семьи на душу населения не превышает одного прожиточного минимума. Максимальный размер пособия может достигать 100% от величины прожиточного минимума. "Эту систему необходимо сделать прогрессивной, предусматривающей рост размера максимального пособия и лимита среднедушевого дохода в связи с увеличением числа детей. Так, предлагаю увеличивать размер пособия и лимит дохода на 50% за каждого ребенка в семье", - написала Лантратова. Для семьи, в которой один ребенок, пособие должно назначаться, как и прежде: если доход на одного члена семьи ниже одного прожиточного минимума, минимальный размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума, максимальный — 100%, пояснила депутат. "Для семьи с двумя детьми пособие назначать, если доход на одного члена семьи ниже 1,5 прожиточного минимума, минимальный размер пособия составляет 100%, максимальный — 150%", - отметила она. Для семей с тремя детьми депутат предложила назначать пособие, если доход на одного члена семьи ниже двух прожиточных минимумов, минимальный размер пособия составляет 150%, максимальный — 200%.

https://ria.ru/20240125/posobiya-1923433122.html

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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, яна лантратова, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы