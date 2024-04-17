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Биография Бориса Щукина

Биография Бориса Щукина - РИА Новости, 17.04.2024

Биография Бориса Щукина

Актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР Борис Васильевич Щукин родился 17 апреля (5 апреля по старому стилю) 1894 года в Кашире Тульской губернии... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T03:45

2024-04-17T03:45

2024-04-17T03:45

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Актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР Борис Васильевич Щукин родился 17 апреля (5 апреля по старому стилю) 1894 года в Кашире Тульской губернии (ныне – в составе Московской области) в семье служащего.В 1916 году окончил механическое отделение Московского высшего технического училища (ныне – Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана). В 1918 году – курсы по подготовке офицеров Александровского военного училища. В 1919-1920 годах служил в Красной Армии.Работал слесарем в паровозное депо, затем помощником машиниста паровоза.В 1920 году поступил в драматическую студию под руководством режиссера и педагога Евгения Вахтангова (с 1920 года – в составе Художественного театра под названием Третья студия МХТ, с 1926 года – Государственный театр имени Вахтангова).К этому моменту у актера было уже более сотни ролей в любительском театре. Первой работой Щукина в Третьей студии стала роль Жигалова в спектакле "Свадьба" по пьесе Антона Чехова, затем последовала роль Кюре в постановке "Чудо святого Антония" Мориса Метерлинка (обе 1921 года в постановке Вахтангова).Первой большой ролью артиста стал канцлер китайского императора Тарталья в сказке Карло Гоцци "Принцесса Турандот" (1922). Новым этапом в актерской жизни Щукина стала роль большевика Павла Суслова в первой советской пьесе "Виринея" Лидии Сейфуллиной и Валериана Правдухина (1925). Игра Бориса Щукина имел большой успех у московской публики и была высоко оценена на гастролях театра в Париже (Франция).Продолжением этой темы стали образы товарища Антона в пьесе "Барсуки" Леонида Леонова, Берсенева в пьесе Бориса Лавренева "Разлом" (обе – 1927).В спорном, но ярком спектакле Николая Акимова "Гамлет" Борис Щукин блестяще сыграл Полония. Настоящей творческой удачей стало исполнение актером роли Егора Булычова в пьесе Максима Горького "Егор Булычов и другие" (1932).Борис Щукин сыграл множество театральных ролей. В их числе – Барабошев ("Правда хорошо, а счастье лучше", 1923), Степан ("Женитьба", 1924), Синичкин ("Лев Гурыч Синичкин", 1924), Иван Васильевич ("Зойкина квартира", 1928), Соломон Шапиро ("Заговор чувств", 1929) и другие.В качестве режиссера принимал участие в постановке ряда спектаклей в Вахтанговском театре. Среди них – "Марион де Лорм" (1926), "Барсуки" (1927), "Заговор чувств" (1929), "Темп" (1930), "Пятый горизонт" (1932), "Гамлет" (1932), "Достигаев и другие" (1933), "Человеческая комедия" (1934), Аристократы (1935), "Далекое" (1935).Борис Щукин стал одним из первых актеров, воплотивших образ Владимира Ленина как в театральных спектаклях ("Человек с ружьем" Николая Погодина, 1937), так и в кино – "Ленин в Октябре" (1937) и "Ленин в 1918 году" (1939) режиссера Михаила Ромма. В числе других киноработ актера – главные роли в картинах "Летчики" (1935), "Поколение победителей" (1936). Борис Щукин мастерски владел разными жанрами, соединяя стремительное перевоплощение, буффонаду, шутовство с подлинным драматизмом и философским осмыслением образа. Один из крупнейших представителей советской реалистической школы, он блестяще соединял комедийное и драматическое начало.Борис Щукин занимался педагогической деятельностью.7 октября 1939 года Борис Щукин скончался от болезни сердца в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.Народный артист СССР (1936). Был в числе первых актеров, удостоенных этого звания. Лауреат Сталинской премии I степени (1941 (посмертно), за исполнение роли Ленина в кино).Был награжден Орденом Ленина (1938).В 1939 году училищу при театре имени Вахтангова присвоено имя Бориса Щукина (с 2002 года – Театральный институт имени Бориса Щукина).На доме по Большому Левшинскому переулку 8а, где жил Щукин, установлена мемориальная доска. В Кашире, на месте дома, где родился артист, работает Дом творчества имени Бориса Щукина. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, московская область (подмосковье), ссср, париж, владимир ленин (владимир ульянов), евгений вахтангов, антон чехов