https://ria.ru/20240417/sanktsii-1940535695.html
Россия расширила персональные санкции против Австралии
Россия расширила персональные санкции против Австралии - РИА Новости, 17.04.2024
Россия расширила персональные санкции против Австралии
Москва в ответ на действия Канберры ввела санкции против 235 граждан Австралии, в том числе муниципальных депутатов, им закрыт въезд в Россию, сообщили в МИД... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:29
2024-04-17T11:29
2024-04-17T11:38
россия
австралия
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Москва в ответ на действия Канберры ввела санкции против 235 граждан Австралии, в том числе муниципальных депутатов, им закрыт въезд в Россию, сообщили в МИД РФ."В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада", въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 235 австралийцев из числа депутатов муниципальных собраний, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.В ведомстве добавили, что "работа над актуализацией российского "стоп-листа" будет продолжена" в связи с тем, что "официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры".
https://ria.ru/20240410/sanktsii-1939123114.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, австралия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Австралия, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия расширила персональные санкции против Австралии
МИД России запретил въезд 235 австралийцам, включая муниципальных депутатов