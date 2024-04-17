https://ria.ru/20240417/sanktsii-1940535695.html

Россия расширила персональные санкции против Австралии

Россия расширила персональные санкции против Австралии - РИА Новости, 17.04.2024

Россия расширила персональные санкции против Австралии

Москва в ответ на действия Канберры ввела санкции против 235 граждан Австралии, в том числе муниципальных депутатов, им закрыт въезд в Россию, сообщили в МИД... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:29

2024-04-17T11:29

2024-04-17T11:38

россия

австралия

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Москва в ответ на действия Канберры ввела санкции против 235 граждан Австралии, в том числе муниципальных депутатов, им закрыт въезд в Россию, сообщили в МИД РФ."В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада", въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 235 австралийцев из числа депутатов муниципальных собраний, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.В ведомстве добавили, что "работа над актуализацией российского "стоп-листа" будет продолжена" в связи с тем, что "официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры".

https://ria.ru/20240410/sanktsii-1939123114.html

россия

австралия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, австралия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)