https://ria.ru/20240417/samozanyatye-1940486732.html
В АСИ оценили число несовершеннолетних самозанятых в России
В АСИ оценили число несовершеннолетних самозанятых в России - РИА Новости, 17.04.2024
В АСИ оценили число несовершеннолетних самозанятых в России
Количество несовершеннолетних самозанятых в стране превысило 80 тысяч человек, что немало, заявил РИА Новости директор Центра молодежных инициатив Агентства... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T02:31
2024-04-17T02:31
2024-04-17T03:07
общество
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153338/19/1533381914_0:0:5616:3159_1920x0_80_0_0_c69d6306952ad833b95680db7483f6f1.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Количество несовершеннолетних самозанятых в стране превысило 80 тысяч человек, что немало, заявил РИА Новости директор Центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Александр Вайно. "В России молодой человек, девушка по закону могут начать заниматься предпринимательством с 14 лет. Но в таком возрасте назвать их предпринимателями в классическом смысле слова можно, конечно, с большой натяжкой", - сказал он. По его словам, в подавляющем большинстве все эти ребята, как правило, самозанятые, работающие кто в IT-отрасли, кто в торговле, кто в сфере beauty-услуг. "Маникюр, например, делают клиентам, красят волосы, переустанавливают Windows, разрабатывают сайты, дизайн", - заметил собеседник агентства. При этом он добавил, что известны случаи, "когда ребята 8-12 лет начинают заниматься мелкой куплей-продажей, в одном месте, условно говоря, покупают ватрушку за рубль, а в другом - реализуют ее по два". "По официальной статистике, количество несовершеннолетних самозанятых в стране превысило 80 тысяч человек, что немало", - заключил Вайно.
https://ria.ru/20240414/nalog-1939892264.html
https://ria.ru/20231213/samozanyatye-1915442284.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153338/19/1533381914_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_372c446c12461975bf196a89111e5b93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, агентство стратегических инициатив (аси)
Общество, Россия, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
В АСИ оценили число несовершеннолетних самозанятых в России
АСИ: число несовершеннолетних самозанятых в России превысило 80 тысяч человек
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Количество несовершеннолетних самозанятых в стране превысило 80 тысяч человек, что немало, заявил РИА Новости директор Центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Александр Вайно.
"В России
молодой человек, девушка по закону могут начать заниматься предпринимательством с 14 лет. Но в таком возрасте назвать их предпринимателями в классическом смысле слова можно, конечно, с большой натяжкой", - сказал он.
По его словам, в подавляющем большинстве все эти ребята, как правило, самозанятые, работающие кто в IT-отрасли, кто в торговле, кто в сфере beauty-услуг.
"Маникюр, например, делают клиентам, красят волосы, переустанавливают Windows, разрабатывают сайты, дизайн", - заметил собеседник агентства.
При этом он добавил, что известны случаи, "когда ребята 8-12 лет начинают заниматься мелкой куплей-продажей, в одном месте, условно говоря, покупают ватрушку за рубль, а в другом - реализуют ее по два".
"По официальной статистике, количество несовершеннолетних самозанятых в стране превысило 80 тысяч человек, что немало", - заключил Вайно.