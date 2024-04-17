https://ria.ru/20240417/sakmara-1940512235.html

В Оренбурге уровень воды в реке Сакмара за сутки вырос на 58 сантиметров

В Оренбурге уровень воды в реке Сакмара за сутки вырос на 58 сантиметров - РИА Новости, 17.04.2024

В Оренбурге уровень воды в реке Сакмара за сутки вырос на 58 сантиметров

На 58 сантиметров за стуки вырос уровень реки Сакмара в Оренбурге, что угрожает подтоплением трем поселкам, сообщила мэрия Оренбурга в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T09:22

2024-04-17T09:22

2024-04-17T09:23

происшествия

оренбург

наводнения в россии — 2024

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УФА, 17 апр – РИА Новости. На 58 сантиметров за стуки вырос уровень реки Сакмара в Оренбурге, что угрожает подтоплением трем поселкам, сообщила мэрия Оренбурга в своем Telegram-канале."Растёт уровень воды в реке Сакмара. По данным на 8.00 (6.00 мск), уровень воды реки у поста Татарская Каргала за сутки повысился на 58 сантиметров и составил 835 см. До опасной отметки в 870 см остается 35 см. В связи с этим под угрозу подтопления попадают поселок Кушкуль, Подмаячный и 18-й разъезд Оренбурга", - говорится в сообщении.Кроме того, в связи с угрозой подтопления в селе Краснохолм, поселках Красный Партизан и Троицкий на территориях работают спасатели для проведения своевременных мероприятий по эвакуации населения, добавили в мэрии.

https://ria.ru/20240405/evakuatsiya-1938150329.html

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происшествия, оренбург, наводнения в россии — 2024