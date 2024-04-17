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В Оренбурге уровень воды в реке Сакмара за сутки вырос на 58 сантиметров - РИА Новости, 17.04.2024
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09:22 17.04.2024 (обновлено: 09:23 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/sakmara-1940512235.html
В Оренбурге уровень воды в реке Сакмара за сутки вырос на 58 сантиметров
В Оренбурге уровень воды в реке Сакмара за сутки вырос на 58 сантиметров - РИА Новости, 17.04.2024
В Оренбурге уровень воды в реке Сакмара за сутки вырос на 58 сантиметров
На 58 сантиметров за стуки вырос уровень реки Сакмара в Оренбурге, что угрожает подтоплением трем поселкам, сообщила мэрия Оренбурга в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T09:22
2024-04-17T09:23
происшествия
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УФА, 17 апр – РИА Новости. На 58 сантиметров за стуки вырос уровень реки Сакмара в Оренбурге, что угрожает подтоплением трем поселкам, сообщила мэрия Оренбурга в своем Telegram-канале."Растёт уровень воды в реке Сакмара. По данным на 8.00 (6.00 мск), уровень воды реки у поста Татарская Каргала за сутки повысился на 58 сантиметров и составил 835 см. До опасной отметки в 870 см остается 35 см. В связи с этим под угрозу подтопления попадают поселок Кушкуль, Подмаячный и 18-й разъезд Оренбурга", - говорится в сообщении.Кроме того, в связи с угрозой подтопления в селе Краснохолм, поселках Красный Партизан и Троицкий на территориях работают спасатели для проведения своевременных мероприятий по эвакуации населения, добавили в мэрии.
https://ria.ru/20240405/evakuatsiya-1938150329.html
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происшествия, оренбург, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбург, Наводнения в России — 2024
В Оренбурге уровень воды в реке Сакмара за сутки вырос на 58 сантиметров

Мэрия: уровень реки Сакмара в Оренбурге составляет 835 сантиметров

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге
Паводок в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Паводок в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге
Читать ria.ru в
УФА, 17 апр – РИА Новости. На 58 сантиметров за стуки вырос уровень реки Сакмара в Оренбурге, что угрожает подтоплением трем поселкам, сообщила мэрия Оренбурга в своем Telegram-канале.
«
"Растёт уровень воды в реке Сакмара. По данным на 8.00 (6.00 мск), уровень воды реки у поста Татарская Каргала за сутки повысился на 58 сантиметров и составил 835 см. До опасной отметки в 870 см остается 35 см. В связи с этим под угрозу подтопления попадают поселок Кушкуль, Подмаячный и 18-й разъезд Оренбурга", - говорится в сообщении.
Кроме того, в связи с угрозой подтопления в селе Краснохолм, поселках Красный Партизан и Троицкий на территориях работают спасатели для проведения своевременных мероприятий по эвакуации населения, добавили в мэрии.
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ПроисшествияОренбургНаводнения в России — 2024
 
 
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