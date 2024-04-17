https://ria.ru/20240417/rynok-1940568286.html

Власти: рязанские предприятия заинтересованы в выходе на китайский рынок

Власти: рязанские предприятия заинтересованы в выходе на китайский рынок - РИА Новости, 17.04.2024

Власти: рязанские предприятия заинтересованы в выходе на китайский рынок

Рязанские предприятия давно заинтересованы в выходе на китайский рынок, власти обсуждают взаимные поставки и экспортно-импортные операции в агропромышленном... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T13:29

2024-04-17T13:29

2024-04-17T13:29

рязанская область

павел малков

игорь моргулов

китай

россия

гонконг

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 17 апр — РИА Новости. Рязанские предприятия давно заинтересованы в выходе на китайский рынок, власти обсуждают взаимные поставки и экспортно-импортные операции в агропромышленном комплексе, строительной сфере, медицине, приборостроении, потребительских товарах, заявил губернатор Рязанской области Павел Малков. Как сообщал во вторник Павел Малков, он находится в рабочей командировке в Китае. В рамках поездки прошли встречи с чрезвычайным и полномочным послом России в Китае Игорем Моргуловым и торгпредом России в Китае Алексеем Дахновским, с китайской торгово-промышленной палатой по вопросам экспорта продуктов питания, а также с департаментом промышленности и информационных технологий провинции Хэйлунцзян по обсуждению перспектив партнерства по высокотехнологичным производствам. "Второй день командировки, работаем в Гонконге. Основная задача — активизировать наши внешнеторговые связи. Рязанские предприятия давно заинтересованы в выходе на китайский рынок", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале.Он отметил, что состоялась встреча с министром экономического развития и торговли специального административного района Гонконг КНР Алжерноном Яу. "Обсудили взаимные поставки и экспортно-импортные операции в АПК, строительной сфере, медицине, станко- и приборостроении, потребительских товарах. Обговорили взаимодействие в сфере образования и культуры", - уточнил губернатор. Также, добавил он, рязанская делегация посетила инновационный парк Tseung Kwan O и встретилась с руководством Гонконгской корпорации научных и технологических парков, обсудив реализацию совместных проектов и возможность локализации производства на рязанских площадках индустриального парка и Аэрокосмической долины. "Пригласили коллег из Китая на ежегодный Деловой форум "Дни международного бизнеса в Рязанской области", который пройдёт в сентябре 2024 года", - подчеркнул Павел Малков.

https://ria.ru/20240416/innovatsii-1940427023.html

китай

россия

гонконг

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

павел малков, игорь моргулов, китай, россия, гонконг, рязанская область