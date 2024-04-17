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Власти: рязанские предприятия заинтересованы в выходе на китайский рынок - РИА Новости, 17.04.2024
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Рязанская область
Рязанская область
 
13:29 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/rynok-1940568286.html
Власти: рязанские предприятия заинтересованы в выходе на китайский рынок
Власти: рязанские предприятия заинтересованы в выходе на китайский рынок - РИА Новости, 17.04.2024
Власти: рязанские предприятия заинтересованы в выходе на китайский рынок
Рязанские предприятия давно заинтересованы в выходе на китайский рынок, власти обсуждают взаимные поставки и экспортно-импортные операции в агропромышленном... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:29
2024-04-17T13:29
рязанская область
павел малков
игорь моргулов
китай
россия
гонконг
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 17 апр — РИА Новости. Рязанские предприятия давно заинтересованы в выходе на китайский рынок, власти обсуждают взаимные поставки и экспортно-импортные операции в агропромышленном комплексе, строительной сфере, медицине, приборостроении, потребительских товарах, заявил губернатор Рязанской области Павел Малков. Как сообщал во вторник Павел Малков, он находится в рабочей командировке в Китае. В рамках поездки прошли встречи с чрезвычайным и полномочным послом России в Китае Игорем Моргуловым и торгпредом России в Китае Алексеем Дахновским, с китайской торгово-промышленной палатой по вопросам экспорта продуктов питания, а также с департаментом промышленности и информационных технологий провинции Хэйлунцзян по обсуждению перспектив партнерства по высокотехнологичным производствам. &quot;Второй день командировки, работаем в Гонконге. Основная задача — активизировать наши внешнеторговые связи. Рязанские предприятия давно заинтересованы в выходе на китайский рынок&quot;, - написал Павел Малков в своем Telegram-канале.Он отметил, что состоялась встреча с министром экономического развития и торговли специального административного района Гонконг КНР Алжерноном Яу. "Обсудили взаимные поставки и экспортно-импортные операции в АПК, строительной сфере, медицине, станко- и приборостроении, потребительских товарах. Обговорили взаимодействие в сфере образования и культуры", - уточнил губернатор. Также, добавил он, рязанская делегация посетила инновационный парк Tseung Kwan O и встретилась с руководством Гонконгской корпорации научных и технологических парков, обсудив реализацию совместных проектов и возможность локализации производства на рязанских площадках индустриального парка и Аэрокосмической долины. "Пригласили коллег из Китая на ежегодный Деловой форум "Дни международного бизнеса в Рязанской области", который пройдёт в сентябре 2024 года", - подчеркнул Павел Малков.
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павел малков, игорь моргулов, китай, россия, гонконг, рязанская область
Рязанская область, Павел Малков, Игорь Моргулов, Китай, Россия, Гонконг, Рязанская область

Власти: рязанские предприятия заинтересованы в выходе на китайский рынок

CC BY 2.0 / ChiralJon / Hong Kong IslandФинансовый центр Гонконга
Финансовый центр Гонконга - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
CC BY 2.0 / ChiralJon / Hong Kong Island
Финансовый центр Гонконга
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РЯЗАНЬ, 17 апр — РИА Новости. Рязанские предприятия давно заинтересованы в выходе на китайский рынок, власти обсуждают взаимные поставки и экспортно-импортные операции в агропромышленном комплексе, строительной сфере, медицине, приборостроении, потребительских товарах, заявил губернатор Рязанской области Павел Малков.
Как сообщал во вторник Павел Малков, он находится в рабочей командировке в Китае. В рамках поездки прошли встречи с чрезвычайным и полномочным послом России в Китае Игорем Моргуловым и торгпредом России в Китае Алексеем Дахновским, с китайской торгово-промышленной палатой по вопросам экспорта продуктов питания, а также с департаментом промышленности и информационных технологий провинции Хэйлунцзян по обсуждению перспектив партнерства по высокотехнологичным производствам.
«

"Второй день командировки, работаем в Гонконге. Основная задача — активизировать наши внешнеторговые связи. Рязанские предприятия давно заинтересованы в выходе на китайский рынок", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что состоялась встреча с министром экономического развития и торговли специального административного района Гонконг КНР Алжерноном Яу. "Обсудили взаимные поставки и экспортно-импортные операции в АПК, строительной сфере, медицине, станко- и приборостроении, потребительских товарах. Обговорили взаимодействие в сфере образования и культуры", - уточнил губернатор.
Также, добавил он, рязанская делегация посетила инновационный парк Tseung Kwan O и встретилась с руководством Гонконгской корпорации научных и технологических парков, обсудив реализацию совместных проектов и возможность локализации производства на рязанских площадках индустриального парка и Аэрокосмической долины.
"Пригласили коллег из Китая на ежегодный Деловой форум "Дни международного бизнеса в Рязанской области", который пройдёт в сентябре 2024 года", - подчеркнул Павел Малков.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Малков: внедрение инноваций имеет ключевое значение для Рязанской области
16 апреля, 17:28
 
Рязанская областьПавел МалковИгорь МоргуловКитайРоссияГонконгРязанская область
 
 
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