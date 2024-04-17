https://ria.ru/20240417/rossiya-1940675630.html

"Уже началось". В США сделали неожиданное заявление о России

"Уже началось". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 17.04.2024

"Уже началось". В США сделали неожиданное заявление о России

Россия превращается в сверхдержаву, которую страны мира все чаще выбирают в качестве альтернативы США, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T22:11

2024-04-17T22:11

2024-04-17T22:11

в мире

россия

сша

китай

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Россия превращается в сверхдержаву, которую страны мира все чаще выбирают в качестве альтернативы США, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Geopolitical Trends."США начинают терять гегемонию в мире. Все больше и больше стран тянутся к России и Китаю, которые рассматриваются как альтернатива Соединенным Штатам. Россия вновь возвращает себе статус супердержавы", — отметил эксперт.По его мнению, попытки Вашингтона навредить Москве теми или иными способами только усиливают ее и делают крепче.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что эпоха однополярного мироустройства уходит в прошлое, а попытки вновь создать такой мир приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете. По его словам, весь однополярный миропорядок, построенный Западом, антидемократичен, лжив и лицемерен насквозь.

https://ria.ru/20240417/ukraina-1940625382.html

https://ria.ru/20240417/finlyandiya-1940640235.html

россия

сша

китай

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в мире, россия, сша, китай, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)