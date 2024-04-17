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В Росконгрессе рассказали о деиндустриализации Германии - РИА Новости, 17.04.2024
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00:10 17.04.2024 (обновлено: 10:29 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/roskongress-1940480590.html
В Росконгрессе рассказали о деиндустриализации Германии
В Росконгрессе рассказали о деиндустриализации Германии - РИА Новости, 17.04.2024
В Росконгрессе рассказали о деиндустриализации Германии
Энергетический кризис, вызванный санкциями против России и "зеленой" повесткой, фактически приводит к деиндустриализации Германии: крупнейшие промышленные... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T00:10
2024-04-17T10:29
германия
польша
европа
basf se
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евросоюз
северный поток
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Энергетический кризис, вызванный санкциями против России и "зеленой" повесткой, фактически приводит к деиндустриализации Германии: крупнейшие промышленные предприятия переносят свои производства в другие страны, и этот процесс будет продолжаться - такие выводы содержатся в докладе Росконгресса "Деиндустриализация Европы: последствия самоубийственной экономической политики", с которым ознакомилось РИА Новости. "В Германии, крупнейшем производственном центре Европы, объем промышленного производства имеет тенденцию к снижению с 2017 года, и этот спад ускоряется, поскольку немецкой промышленности все труднее сохранять конкурентоспособность на мировой арене", - говорится в докладе. Эксперты отмечают, что из-за роста издержек промышленные предприятия вынуждены сокращать инвестиции, переносить производственные линии либо вовсе закрываться. "Скачок цен на энергоносители, ударивший по немецкой промышленности, обусловлен не только санкциями в отношении России и повреждением трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Еще одним важнейшим фактором стала немецкая политика "энергетического поворота" (нем. Energiewende), в рамках которой страна стремится отказаться как от ядерной энергии, так и от углеводородного топлива и полностью перейти на возобновляемые и альтернативные источники энергии", – отмечают эксперты. "На этом фоне часть немецких предприятий обращается к Америке в поисках более выгодных цен на энергоносители и более привлекательных условий в целом", – говорится в документе. Помимо США, миграция производственных мощностей идет в Китай и другие страны. Массовый исход В документе приводится множество примеров. В частности, немецкий химический гигант BASF сообщил о закрытии одного из двух своих заводов и установки по изготовлению удобрений в Людвигсхафене, а затем объявил о дополнительных мерах экономии на 1,1 миллиарда долларов. Немецкая химическая компания Lanxess AG сокращает 7% своего штата. Американская компания Trinseo закрыла завод в немецком Белене и линию по производству поликарбоната в Штаде. Другая американская фирма, Olin, также прекратила производство метиленхлорида и хлороформа в Штаде. Немецкая Allnex закрыла свой завод промышленных покрытий в Гамбурге в прошлом году. Признаки деиндустриализации наблюдаются также в автомобилестроении. В прошлом году Volkswagen отказалась от планов строительства нового завода электромобилей Trinity в Германии и второго завода аккумуляторов в Нижней Саксонии из-за высокой стоимости электроэнергии. При этом компания инвестирует около 1 миллиарда евро в центр разработки электромобилей и бизнес-центр в китайском Хэфэе. Немецкий производитель автозапчастей Continental AG объявил о планах закрыть свой завод, а компания Robert Bosch GmbH планирует сократить 1200 рабочих мест в ближайшие три года на фоне повышения издержек и замедления роста. Французский производитель шин Michelin также заявил, что закроет три производственные площадки в Германии и перенесет свой центр обслуживания клиентов в Польшу. Еще одно предприятие Michelin в Германии, в городе Бамберг, было решено закрыть еще в 2019 году. Кроме того, Vallourec SACA, один из мировых лидеров в производстве бесшовных труб, закрыл свои заводы в Дюссельдорфе и Мюльхайме в конце 2023 года. GEA, один из крупнейших в мире поставщиков систем для пищевой промышленности, закрывает завод насосов недалеко от немецкого Майнца в пользу новой площадки в Польше. "Весь спектр признаков деиндустриализации в экономике ЕС еще не проявился", - полагают эксперты. Высокие цены на энергоносители в сочетании с политикой углеродной нейтральности будут способствовать дальнейшему перетоку производственных мощностей за пределы Евросоюза, заключают авторы.
https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html
https://ria.ru/20240412/sekret-1939455148.html
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германия, польша, европа, basf se, volkswagen group, евросоюз, северный поток, в мире
Германия, Польша, Европа, BASF SE, Volkswagen Group, Евросоюз, Северный поток, В мире
В Росконгрессе рассказали о деиндустриализации Германии

Росконгресс: энергетический кризис приводит к деиндустриализации Германии

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкВелосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина
Велосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Энергетический кризис, вызванный санкциями против России и "зеленой" повесткой, фактически приводит к деиндустриализации Германии: крупнейшие промышленные предприятия переносят свои производства в другие страны, и этот процесс будет продолжаться - такие выводы содержатся в докладе Росконгресса "Деиндустриализация Европы: последствия самоубийственной экономической политики", с которым ознакомилось РИА Новости.
"В Германии, крупнейшем производственном центре Европы, объем промышленного производства имеет тенденцию к снижению с 2017 года, и этот спад ускоряется, поскольку немецкой промышленности все труднее сохранять конкурентоспособность на мировой арене", - говорится в докладе. Эксперты отмечают, что из-за роста издержек промышленные предприятия вынуждены сокращать инвестиции, переносить производственные линии либо вовсе закрываться.
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"Скачок цен на энергоносители, ударивший по немецкой промышленности, обусловлен не только санкциями в отношении России и повреждением трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Еще одним важнейшим фактором стала немецкая политика "энергетического поворота" (нем. Energiewende), в рамках которой страна стремится отказаться как от ядерной энергии, так и от углеводородного топлива и полностью перейти на возобновляемые и альтернативные источники энергии", – отмечают эксперты.
"На этом фоне часть немецких предприятий обращается к Америке в поисках более выгодных цен на энергоносители и более привлекательных условий в целом", – говорится в документе. Помимо США, миграция производственных мощностей идет в Китай и другие страны.

Массовый исход

В документе приводится множество примеров. В частности, немецкий химический гигант BASF сообщил о закрытии одного из двух своих заводов и установки по изготовлению удобрений в Людвигсхафене, а затем объявил о дополнительных мерах экономии на 1,1 миллиарда долларов. Немецкая химическая компания Lanxess AG сокращает 7% своего штата. Американская компания Trinseo закрыла завод в немецком Белене и линию по производству поликарбоната в Штаде. Другая американская фирма, Olin, также прекратила производство метиленхлорида и хлороформа в Штаде. Немецкая Allnex закрыла свой завод промышленных покрытий в Гамбурге в прошлом году.
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Признаки деиндустриализации наблюдаются также в автомобилестроении. В прошлом году Volkswagen отказалась от планов строительства нового завода электромобилей Trinity в Германии и второго завода аккумуляторов в Нижней Саксонии из-за высокой стоимости электроэнергии. При этом компания инвестирует около 1 миллиарда евро в центр разработки электромобилей и бизнес-центр в китайском Хэфэе. Немецкий производитель автозапчастей Continental AG объявил о планах закрыть свой завод, а компания Robert Bosch GmbH планирует сократить 1200 рабочих мест в ближайшие три года на фоне повышения издержек и замедления роста.
Французский производитель шин Michelin также заявил, что закроет три производственные площадки в Германии и перенесет свой центр обслуживания клиентов в Польшу. Еще одно предприятие Michelin в Германии, в городе Бамберг, было решено закрыть еще в 2019 году.
Кроме того, Vallourec SACA, один из мировых лидеров в производстве бесшовных труб, закрыл свои заводы в Дюссельдорфе и Мюльхайме в конце 2023 года. GEA, один из крупнейших в мире поставщиков систем для пищевой промышленности, закрывает завод насосов недалеко от немецкого Майнца в пользу новой площадки в Польше.
"Весь спектр признаков деиндустриализации в экономике ЕС еще не проявился", - полагают эксперты. Высокие цены на энергоносители в сочетании с политикой углеродной нейтральности будут способствовать дальнейшему перетоку производственных мощностей за пределы Евросоюза, заключают авторы.
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