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В Карелии мужчина ранил сына из травматического пистолета - РИА Новости, 17.04.2024
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23:02 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/ranenie-1940680205.html
В Карелии мужчина ранил сына из травматического пистолета
В Карелии мужчина ранил сына из травматического пистолета - РИА Новости, 17.04.2024
В Карелии мужчина ранил сына из травматического пистолета
Следователи проверят информацию о том, что житель Карелии ранил из травматического пистолета своего несовершеннолетнего сына, сообщает в своем Telegram-канале... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T23:02
2024-04-17T23:02
происшествия
россия
петрозаводск
республика карелия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Следователи проверят информацию о том, что житель Карелии ранил из травматического пистолета своего несовершеннолетнего сына, сообщает в своем Telegram-канале СК РФ. "Главой ведомства дано поручение руководителю СУСК России по Республике Карелия Швецу Е.Н. организовать по данному факту процессуальную проверку", - говорится в сообщении.По данным СК, в соцмедиа появилась информация о том, что во время ссоры мужчина дважды выстрелил сыну в ногу из травматического пистолета. Шестнадцатилетнего с ранением бедра госпитализировали в одну из больниц города Петрозаводска, ему оказывается медицинская помощь.
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россия
петрозаводск
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происшествия, россия, петрозаводск, республика карелия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Петрозаводск, Республика Карелия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Карелии мужчина ранил сына из травматического пистолета

В Карелии мужчина ранил сына в ногу из травматического пистолета во время ссоры

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета на дороге
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета на дороге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Следователи проверят информацию о том, что житель Карелии ранил из травматического пистолета своего несовершеннолетнего сына, сообщает в своем Telegram-канале СК РФ.
«
"Главой ведомства дано поручение руководителю СУСК России по Республике Карелия Швецу Е.Н. организовать по данному факту процессуальную проверку", - говорится в сообщении.
По данным СК, в соцмедиа появилась информация о том, что во время ссоры мужчина дважды выстрелил сыну в ногу из травматического пистолета. Шестнадцатилетнего с ранением бедра госпитализировали в одну из больниц города Петрозаводска, ему оказывается медицинская помощь.
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