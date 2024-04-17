https://ria.ru/20240417/ranenie-1940680205.html

В Карелии мужчина ранил сына из травматического пистолета

В Карелии мужчина ранил сына из травматического пистолета - РИА Новости, 17.04.2024

В Карелии мужчина ранил сына из травматического пистолета

Следователи проверят информацию о том, что житель Карелии ранил из травматического пистолета своего несовершеннолетнего сына, сообщает в своем Telegram-канале... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T23:02

2024-04-17T23:02

2024-04-17T23:02

происшествия

россия

петрозаводск

республика карелия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Следователи проверят информацию о том, что житель Карелии ранил из травматического пистолета своего несовершеннолетнего сына, сообщает в своем Telegram-канале СК РФ. "Главой ведомства дано поручение руководителю СУСК России по Республике Карелия Швецу Е.Н. организовать по данному факту процессуальную проверку", - говорится в сообщении.По данным СК, в соцмедиа появилась информация о том, что во время ссоры мужчина дважды выстрелил сыну в ногу из травматического пистолета. Шестнадцатилетнего с ранением бедра госпитализировали в одну из больниц города Петрозаводска, ему оказывается медицинская помощь.

https://ria.ru/20231028/vystrel-1905886583.html

россия

петрозаводск

республика карелия

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происшествия, россия, петрозаводск, республика карелия, следственный комитет россии (ск рф)