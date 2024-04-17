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Источник: главы МИД G7 призовут нарастить поддержку украинской ПВО - РИА Новости, 17.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:00 17.04.2024 (обновлено: 19:14 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/pvo-1940643099.html
Источник: главы МИД G7 призовут нарастить поддержку украинской ПВО
Источник: главы МИД G7 призовут нарастить поддержку украинской ПВО - РИА Новости, 17.04.2024
Источник: главы МИД G7 призовут нарастить поддержку украинской ПВО
Главы МИД "Большой семерки" на встрече на итальянском острове Капри призовут к наращиванию поддержки украинской системы ПВО, заявил РИА Новости источник в одной РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T19:00
2024-04-17T19:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
g7
вооруженные силы украины
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КАПРИ (Италия), 17 апр – РИА Новости. Главы МИД "Большой семерки" на встрече на итальянском острове Капри призовут к наращиванию поддержки украинской системы ПВО, заявил РИА Новости источник в одной из делегаций."После запроса Зеленского они посмотрят, что можно сделать. "Семерка" передаст призыв к усилению поддержки украинской системы обороны от атак с воздуха", - сказал собеседник агентства.Главы МИД стран "Большой семерки" в среду соберутся на итальянском острове Капри для обсуждения острых вопросов международной повестки, включая конфликт на Украине, кризис после атаки Ирана на Израиль и ситуацию вокруг сектора Газа и Красного моря. Сессия, посвященная Украине, состоится в четверг с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.Как заявил журналистам представитель итальянского МИД, "Большая семерка" намерена дать сигнал о необходимости ускорить поставки систем ПВО Киеву. По его словам, наибольший импульс в этом направлении исходит от Италии, Германии и США.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать терять людей и территории в случае, если партнеры не будут оказывать помощь Киеву. Газета Financial Times со ссылкой на два неназванных источника сообщала, что власти Украины подталкивают Польшу, Румынию и Испанию к передаче Киеву систем ПВО Patriot. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 10 апреля заявил, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко требовать у Запада системы ПВО Patriot, при этом самыми "удачливыми" он считает тех западных коллег, в странах которых подобных систем нет, потому что им не приходится себя чувствовать некомфортно на встречах с ним. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html
https://ria.ru/20240417/pvo-1940622299.html
https://ria.ru/20240416/ukraina-1940353459.html
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в мире, украина, g7, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, G7, Вооруженные силы Украины
Источник: главы МИД G7 призовут нарастить поддержку украинской ПВО

Источник: главы МИД G7 на встрече на Капри призовут к поддержке украинской ПВО

© AP Photo / Andrew KravchenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАПРИ (Италия), 17 апр – РИА Новости. Главы МИД "Большой семерки" на встрече на итальянском острове Капри призовут к наращиванию поддержки украинской системы ПВО, заявил РИА Новости источник в одной из делегаций.
"После запроса Зеленского они посмотрят, что можно сделать. "Семерка" передаст призыв к усилению поддержки украинской системы обороны от атак с воздуха", - сказал собеседник агентства.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Украина вычерпала американский бюджет до дна
6 апреля, 08:00
Главы МИД стран "Большой семерки" в среду соберутся на итальянском острове Капри для обсуждения острых вопросов международной повестки, включая конфликт на Украине, кризис после атаки Ирана на Израиль и ситуацию вокруг сектора Газа и Красного моря. Сессия, посвященная Украине, состоится в четверг с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Как заявил журналистам представитель итальянского МИД, "Большая семерка" намерена дать сигнал о необходимости ускорить поставки систем ПВО Киеву. По его словам, наибольший импульс в этом направлении исходит от Италии, Германии и США.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать терять людей и территории в случае, если партнеры не будут оказывать помощь Киеву. Газета Financial Times со ссылкой на два неназванных источника сообщала, что власти Украины подталкивают Польшу, Румынию и Испанию к передаче Киеву систем ПВО Patriot.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Страны НАТО могут поставить Киеву дополнительные ПВО, считает Столтенберг
Вчера, 17:08
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 10 апреля заявил, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко требовать у Запада системы ПВО Patriot, при этом самыми "удачливыми" он считает тех западных коллег, в странах которых подобных систем нет, потому что им не приходится себя чувствовать некомфортно на встречах с ним.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом
Зеленский назвал причину уничтожения Трипольской ТЭС
16 апреля, 13:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаG7Вооруженные силы Украины
 
 
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