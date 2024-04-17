Источник: главы МИД G7 призовут нарастить поддержку украинской ПВО
Источник: главы МИД G7 на встрече на Капри призовут к поддержке украинской ПВО
© AP Photo / Andrew KravchenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
КАПРИ (Италия), 17 апр – РИА Новости. Главы МИД "Большой семерки" на встрече на итальянском острове Капри призовут к наращиванию поддержки украинской системы ПВО, заявил РИА Новости источник в одной из делегаций.
"После запроса Зеленского они посмотрят, что можно сделать. "Семерка" передаст призыв к усилению поддержки украинской системы обороны от атак с воздуха", - сказал собеседник агентства.
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Главы МИД стран "Большой семерки" в среду соберутся на итальянском острове Капри для обсуждения острых вопросов международной повестки, включая конфликт на Украине, кризис после атаки Ирана на Израиль и ситуацию вокруг сектора Газа и Красного моря. Сессия, посвященная Украине, состоится в четверг с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать терять людей и территории в случае, если партнеры не будут оказывать помощь Киеву. Газета Financial Times со ссылкой на два неназванных источника сообщала, что власти Украины подталкивают Польшу, Румынию и Испанию к передаче Киеву систем ПВО Patriot.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 10 апреля заявил, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко требовать у Запада системы ПВО Patriot, при этом самыми "удачливыми" он считает тех западных коллег, в странах которых подобных систем нет, потому что им не приходится себя чувствовать некомфортно на встречах с ним.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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