https://ria.ru/20240417/pvo-1940616215.html

Германия анонсировала обсуждение украинской ПВО в рамках G7 в среду

Германия анонсировала обсуждение украинской ПВО в рамках G7 в среду - РИА Новости, 17.04.2024

Германия анонсировала обсуждение украинской ПВО в рамках G7 в среду

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" обсудят в среду возможности усилить противовоздушную оборону Украины, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T16:46

2024-04-17T16:46

2024-04-17T16:51

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вооруженные силы украины

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БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Министры иностранных дел стран "Большой семерки" обсудят в среду возможности усилить противовоздушную оборону Украины, сообщил официальный представитель германского кабмина Вольфганг Бюхнер. "Мы постоянно консультируемся с нашими союзниками о путях укрепления противовоздушной обороны Украины. И Совет НАТО-Украина, и сегодняшняя встреча министров иностранных дел (в формате "Большой семерки" - прим. ред.) являются подходящими форматами для консультаций на эту тему", - заявил Бюхнер журналистам. Официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер, в свою очередь, также подтвердил, что тема ПВО будет играть роль на предстоящей сегодня на Капри встрече министров, а также совете глав МИД в Брюсселе в понедельник. По его словам, Германия уже "отдала" Украине свои системы Patriot и намерена способствовать усилению противовоздушной обороны страны путём переговоров с союзниками. В субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия приняла решение поставить Украине еще одну систему Patriot. До того Берлин передал Киеву две такие системы. Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что запасы систем ПВО у Германии исчерпаны и Берлин вместе со своими партнерами ищет возможности найти эти системы для Украины у третьих стран. Главы МИД стран "Большой семерки" соберутся в среду на итальянском острове Капри для обсуждения острых вопросов международной повестки, включая конфликты на Украине, кризис после атаки Ирана на Израиль и ситуацию вокруг сектора Газа и Красного моря. На прошлой неделе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него "на днях" семь систем Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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https://ria.ru/20240417/porazheniya-1940486172.html

https://ria.ru/20240416/ukraina-1940353459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, g7, вооруженные силы украины