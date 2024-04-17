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Над Белгородской областью сбили украинский дрон - РИА Новости, 17.04.2024
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15:06 17.04.2024 (обновлено: 15:11 17.04.2024) дополняется ...
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Над Белгородской областью сбили украинский дрон
Над Белгородской областью сбили украинский дрон - РИА Новости, 17.04.2024
Над Белгородской областью сбили украинский дрон
Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T15:06
2024-04-17T15:11
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны РФ."17 апреля около 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240417/bespilotnik-1940540962.html
белгородская область
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безопасность, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Над Белгородской областью сбили украинский дрон

Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"17 апреля около 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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