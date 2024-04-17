https://ria.ru/20240417/pvo-1940590235.html

Над Белгородской областью сбили украинский дрон

Над Белгородской областью сбили украинский дрон - РИА Новости, 17.04.2024

Над Белгородской областью сбили украинский дрон

Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T15:06

2024-04-17T15:06

2024-04-17T15:11

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны РФ."17 апреля около 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240417/bespilotnik-1940540962.html

белгородская область

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Кирилл Волков

безопасность, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина