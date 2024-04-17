https://ria.ru/20240417/pvo-1940590235.html
Над Белгородской областью сбили украинский дрон
Над Белгородской областью сбили украинский дрон - РИА Новости, 17.04.2024
Над Белгородской областью сбили украинский дрон
Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T15:06
2024-04-17T15:06
2024-04-17T15:11
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
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украина
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны РФ."17 апреля около 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240417/bespilotnik-1940540962.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Над Белгородской областью сбили украинский дрон
Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью