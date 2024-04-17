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Китайские ученые обнаружили более 900 новых пульсаров - РИА Новости, 17.04.2024
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11:41 17.04.2024 (обновлено: 11:52 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/pulsary-1940538871.html
Китайские ученые обнаружили более 900 новых пульсаров
Китайские ученые обнаружили более 900 новых пульсаров - РИА Новости, 17.04.2024
Китайские ученые обнаружили более 900 новых пульсаров
Китайские астрономы обнаружили свыше 900 новых пульсаров при помощи крупнейшего в мире радиотелескопа FAST, передает в среду агентство Синьхуа со ссылкой на... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:41
2024-04-17T11:52
космос - риа наука
гуйчжоу
китай
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ПЕКИН, 17 апр – РИА Новости. Китайские астрономы обнаружили свыше 900 новых пульсаров при помощи крупнейшего в мире радиотелескопа FAST, передает в среду агентство Синьхуа со ссылкой на ученых. Пульсары – это вращающиеся с высокой скоростью нейтронные звезды, которые испускают строго периодические импульсы электромагнитного излучения, они образуются при взрывах сверхновых из взорвавшихся ядер массивных умирающих звезд. Считается, что благодаря высокой плотности и быстрому вращению они предоставляют ученым идеальные условия для изучения законов физики. "(На сегодняшний день) радиотелескоп FAST обнаружил более 900 новых пульсаров", - сообщает агентство со ссылкой на Национальную астрономическую обсерваторию Китайской академии наук. Отмечается, что, в частности, было обнаружено более 120 двойных пульсаров, а также более 170 миллисекундных пульсаров. Как отмечает агентство, данные находки "значительно расширяют пределы наблюдения за Вселенной". Инициатива строительства гигантского радиотелескопа FAST (Five hundred meter Aperture Spherical radio Telescope) была выдвинута китайскими специалистами еще в 1994 году. Строительство телескопа, площадь которого равняется площади 30 футбольных полей (периметр — 1,6 километра, а диаметр — 500 метров), началось в марте 2011 года. FAST был запущен в эксплуатацию в сентябре 2016 года в отдаленном горном районе уезда Пинтан Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа провинции Гуйчжоу. Телескоп обошелся бюджету КНР в 1,2 миллиарда юаней (180 миллионов долларов). Он официально начал работу в январе 2020 года, и считается самым чувствительным радиотелескопом в мире.
https://ria.ru/20240308/galaktika-1931925532.html
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космос - риа наука, гуйчжоу, китай
Космос - РИА Наука, Гуйчжоу, Китай
Китайские ученые обнаружили более 900 новых пульсаров

Синьхуа: китайский радиотелескоп FAST обнаружил более 900 новых пульсаров

© AFP 2024 / STRКитайский сферический радиотелескоп с 500-метровой апертурой (FAST) в провинции Гуйчжоу
Китайский сферический радиотелескоп с 500-метровой апертурой (FAST) в провинции Гуйчжоу - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AFP 2024 / STR
Китайский сферический радиотелескоп с 500-метровой апертурой (FAST) в провинции Гуйчжоу
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 апр – РИА Новости. Китайские астрономы обнаружили свыше 900 новых пульсаров при помощи крупнейшего в мире радиотелескопа FAST, передает в среду агентство Синьхуа со ссылкой на ученых.
Пульсары – это вращающиеся с высокой скоростью нейтронные звезды, которые испускают строго периодические импульсы электромагнитного излучения, они образуются при взрывах сверхновых из взорвавшихся ядер массивных умирающих звезд. Считается, что благодаря высокой плотности и быстрому вращению они предоставляют ученым идеальные условия для изучения законов физики.
«
"(На сегодняшний день) радиотелескоп FAST обнаружил более 900 новых пульсаров", - сообщает агентство со ссылкой на Национальную астрономическую обсерваторию Китайской академии наук.
Отмечается, что, в частности, было обнаружено более 120 двойных пульсаров, а также более 170 миллисекундных пульсаров. Как отмечает агентство, данные находки "значительно расширяют пределы наблюдения за Вселенной".
Инициатива строительства гигантского радиотелескопа FAST (Five hundred meter Aperture Spherical radio Telescope) была выдвинута китайскими специалистами еще в 1994 году. Строительство телескопа, площадь которого равняется площади 30 футбольных полей (периметр — 1,6 километра, а диаметр — 500 метров), началось в марте 2011 года. FAST был запущен в эксплуатацию в сентябре 2016 года в отдаленном горном районе уезда Пинтан Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа провинции Гуйчжоу. Телескоп обошелся бюджету КНР в 1,2 миллиарда юаней (180 миллионов долларов). Он официально начал работу в январе 2020 года, и считается самым чувствительным радиотелескопом в мире.
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