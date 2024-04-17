https://ria.ru/20240417/prosveschenie-1940634482.html

ПСБ и Соцфонд России будут сотрудничать по проектам финансового просвещения

ПСБ и Соцфонд России будут сотрудничать по проектам финансового просвещения - РИА Новости, 17.04.2024

ПСБ и Соцфонд России будут сотрудничать по проектам финансового просвещения

ПСБ и Социальный фонд России будут сотрудничать в реализации совместных программ и мероприятий, направленных на развитие финансовой культуры граждан;... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T18:00

2024-04-17T18:00

2024-04-17T18:00

россия

петр фрадков

сергей чирков

технологии

псб (банк псб)

промсвязьбанк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876099_0:0:3073:1729_1920x0_80_0_0_cec5a0e0dc0f9278760b9ce7ddc5b94b.jpg

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. ПСБ и Социальный фонд России будут сотрудничать в реализации совместных программ и мероприятий, направленных на развитие финансовой культуры граждан; соответствующее соглашение подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и председатель СФР Сергей Чирков, сообщает банк. Как отметил на церемонии Фрадков, ПСБ много лет реализует комплексную программу развития финансовой и инвестиционной культуры граждан. Разработанные банком обучающие программы нацелены на формирование правильных моделей финансового поведения у различных социальных категорий с учетом их профессиональных и возрастных особенностей. "В сотрудничестве с Социальным фондом мы планируем масштабировать наш опыт, реализуя задачу подготовки кадров в сфере финансовой грамотности для работы с гражданами старшего поколения и социально незащищенными группами населения, которые наиболее уязвимы в вопросах финансовой безопасности. В условиях стремительного развития технологий необходимы специальные программы финансовой грамотности, которые снизят риски этих людей, усилят их защиту от финансовых мошенников и помогут людям старшего возраста безопасно и эффективно управлять своими сбережениями", - приводятся в сообщении слова председателя ПСБ. В свою очередь, глава СФР выразил мнение, что соглашение позволит улучшить доступ к финансовым услугам для многих российских граждан. "У фонда накоплен значительный опыт по информационной работе с людьми разных возрастов, начиная со школьников и заканчивая старшим поколением. Мы рады участию ПСБ в этой инициативе", – сказал Чирков.

https://ria.ru/20240329/rynok-1936613130.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, петр фрадков, сергей чирков, технологии, псб (банк псб), промсвязьбанк