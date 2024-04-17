https://ria.ru/20240417/prosveschenie-1940634482.html
ПСБ и Соцфонд России будут сотрудничать по проектам финансового просвещения
ПСБ и Соцфонд России будут сотрудничать по проектам финансового просвещения - РИА Новости, 17.04.2024
ПСБ и Соцфонд России будут сотрудничать по проектам финансового просвещения
ПСБ и Социальный фонд России будут сотрудничать в реализации совместных программ и мероприятий, направленных на развитие финансовой культуры граждан;... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T18:00
2024-04-17T18:00
2024-04-17T18:00
россия
петр фрадков
сергей чирков
технологии
псб (банк псб)
промсвязьбанк
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. ПСБ и Социальный фонд России будут сотрудничать в реализации совместных программ и мероприятий, направленных на развитие финансовой культуры граждан; соответствующее соглашение подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и председатель СФР Сергей Чирков, сообщает банк. Как отметил на церемонии Фрадков, ПСБ много лет реализует комплексную программу развития финансовой и инвестиционной культуры граждан. Разработанные банком обучающие программы нацелены на формирование правильных моделей финансового поведения у различных социальных категорий с учетом их профессиональных и возрастных особенностей. "В сотрудничестве с Социальным фондом мы планируем масштабировать наш опыт, реализуя задачу подготовки кадров в сфере финансовой грамотности для работы с гражданами старшего поколения и социально незащищенными группами населения, которые наиболее уязвимы в вопросах финансовой безопасности. В условиях стремительного развития технологий необходимы специальные программы финансовой грамотности, которые снизят риски этих людей, усилят их защиту от финансовых мошенников и помогут людям старшего возраста безопасно и эффективно управлять своими сбережениями", - приводятся в сообщении слова председателя ПСБ. В свою очередь, глава СФР выразил мнение, что соглашение позволит улучшить доступ к финансовым услугам для многих российских граждан. "У фонда накоплен значительный опыт по информационной работе с людьми разных возрастов, начиная со школьников и заканчивая старшим поколением. Мы рады участию ПСБ в этой инициативе", – сказал Чирков.
https://ria.ru/20240329/rynok-1936613130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, петр фрадков, сергей чирков, технологии, псб (банк псб), промсвязьбанк
Россия, Петр Фрадков, Сергей Чирков, Технологии, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. ПСБ и Социальный фонд России будут сотрудничать в реализации совместных программ и мероприятий, направленных на развитие финансовой культуры граждан; соответствующее соглашение подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и председатель СФР Сергей Чирков, сообщает банк.
Как отметил на церемонии Фрадков, ПСБ
много лет реализует комплексную программу развития финансовой и инвестиционной культуры граждан. Разработанные банком обучающие программы нацелены на формирование правильных моделей финансового поведения у различных социальных категорий с учетом их профессиональных и возрастных особенностей.
"В сотрудничестве с Социальным фондом мы планируем масштабировать наш опыт, реализуя задачу подготовки кадров в сфере финансовой грамотности для работы с гражданами старшего поколения и социально незащищенными группами населения, которые наиболее уязвимы в вопросах финансовой безопасности. В условиях стремительного развития технологий необходимы специальные программы финансовой грамотности, которые снизят риски этих людей, усилят их защиту от финансовых мошенников и помогут людям старшего возраста безопасно и эффективно управлять своими сбережениями", - приводятся в сообщении слова председателя ПСБ.
В свою очередь, глава СФР выразил мнение, что соглашение позволит улучшить доступ к финансовым услугам для многих российских граждан. "У фонда накоплен значительный опыт по информационной работе с людьми разных возрастов, начиная со школьников и заканчивая старшим поколением. Мы рады участию ПСБ в этой инициативе", – сказал Чирков.