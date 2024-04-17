https://ria.ru/20240417/proizvodstvo-1940469177.html

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" наладил производство 59 новых изделий

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" наладил производство 59 новых изделий - РИА Новости, 17.04.2024

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" наладил производство 59 новых изделий

В прошлом году резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" завод "Микрон" приступил к серийному производству 59 новых изделий для промышленного РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T07:12

2024-04-17T07:12

2024-04-17T07:12

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В прошлом году резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" завод "Микрон" приступил к серийному производству 59 новых изделий для промышленного применения, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он добавил, что в продуктовой линейке резидента значатся свыше 800 типономиналов, в том числе 30 изделий, которые попали в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ."Столичные предприятия активно увеличивают выпуск высокотехнологичной продукции. Так, по итогам 2023 года производители микроэлектроники нарастили объемы на 25,2%. Значительный вклад вносят предприятия кластера фотоники и микроэлектроники, многие из которых расположенына территории особой экономической зоны "Технополис Москва". Например, компания "Микрон" выпустила в 2023 году 59 новых изделий. Объем производства чип-модулей для идентификационных документов и банковских карт составил 7,5 миллиона, из них почти 4 миллиона – для загранпаспортов нового поколения", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.По словам министра, данное предприятие в качестве резидента ОЭЗ "Технополис Москва" получает значительные налоговые и другие преференции. Так, за период с 2015 года объем льгот завода превысил 1,5 млрд руб.Отмечается, что эта компания - единственный в РФ производитель микросхем с топологией 180-90 нанометров. Его чипы применяют в банковских картах "Мир", заграничных паспортах, водительских удостоверениях, транспортной карте "Тройка", а также в школьной карте "Москвёнок".Кроме того, среди серийной продукции предприятия, которая необходима российским прибористам для локализации своих изделий и обеспечения задач технологического суверенитета, – микросхемы управления питанием для использования в силовой электронике, микросхемы логики и транзисторы Дарлингтона с большой нагрузочной способностью, а также 31 RFID-метка для разного применения.В свою очередь, гендиректор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев заявил, что данный резидент занимается производством необходимой компонентной базы, которая наращивает возможности локализации для российских производителей приборов и устройств. Он добавил, что компания активно занимается импортозамещением применяемых в производстве сверхчистых материалов, газов и смесей для микроэлектроники. Предприятие заместило отечественными аналогами 26 импортных материалов. По его словам, до конца 2025 года завод готов полностью перейти на использование российских сверхчистых материалов, активно вкладываясь в свое развитие.В ДИПП уточнили, что компании, которые имеют статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва", освобождаются от уплаты транспортного, земельного и имущественного налогов, налог на прибыль платят по ставке два процента вместо 20. Также на территории особой экономической зоны действует режим свободной таможенной зоны, освобождающий резидентов от уплаты НДС и импортных пошлин на момент ввоза, размещения и использования товаров в оборудованной зоне таможенного контроля.По словам гендиректора компании Гульнары Хасьяновой, каждый год завод осваивает свыше 40 изделий и модификаций.ОЭЗ "Технополис Москва" – это территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь 6 площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Ру́днево"), где размещаются высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны, превышает 280 га. ОЭЗ на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.Ранее Овчинский сообщил, что более 200 предприятий Москвы занимаются производством медицинских изделий и лекарственных средств, расширять ассортимент, увеличивать объемы выпуска им позволяют меры поддержки от московских властей.

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https://ria.ru/20240413/promyshlennost-1939721703.html

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москва, владислав овчинский