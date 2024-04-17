https://ria.ru/20240417/proekt-1940661966.html

Проект: Госдеп и Пентагон должны представить стратегию по поддержке Украины

Проект: Госдеп и Пентагон должны представить стратегию по поддержке Украины - РИА Новости, 17.04.2024

Проект: Госдеп и Пентагон должны представить стратегию по поддержке Украины

Представленный палатой представителей конгресса США законопроект о помощи Украине предписывает госдепартаменту и Пентагону в течение 45 дней после его принятия... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T20:30

2024-04-17T20:30

2024-04-17T20:31

в мире

сша

украина

киев

министерство обороны сша

в мире

государственный департамент сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c5ce5c10cf6d6e47747483082dfb27b9.jpg

ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Представленный палатой представителей конгресса США законопроект о помощи Украине предписывает госдепартаменту и Пентагону в течение 45 дней после его принятия представитель стратегию США по поддержке Киева, свидетельствует текст документа. "Не позднее чем через 45 дней после принятия этого законопроекта госсекретарь и министр обороны при консультациях с другими ведомствами должны представить комитетам палаты представителей по ассигнованиям и вооруженным делам, а также комитету по иностранным делам стратегию, касающуюся поддержки США Украины на фоне агрессии Российской Федерации", - говорится в тексте документа. Его авторы указывают, что стратегия должна быть "рассчитана на несколько лет, устанавливать конкретные и достижимые цели, определять и ставить во главу интересы национальной безопасности США".

https://ria.ru/20240417/proekty-1940660299.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, киев, министерство обороны сша, государственный департамент сша