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Проект: Госдеп и Пентагон должны представить стратегию по поддержке Украины
Проект: Госдеп и Пентагон должны представить стратегию по поддержке Украины - РИА Новости, 17.04.2024
Проект: Госдеп и Пентагон должны представить стратегию по поддержке Украины
Представленный палатой представителей конгресса США законопроект о помощи Украине предписывает госдепартаменту и Пентагону в течение 45 дней после его принятия... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T20:30
2024-04-17T20:30
2024-04-17T20:31
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Представленный палатой представителей конгресса США законопроект о помощи Украине предписывает госдепартаменту и Пентагону в течение 45 дней после его принятия представитель стратегию США по поддержке Киева, свидетельствует текст документа. "Не позднее чем через 45 дней после принятия этого законопроекта госсекретарь и министр обороны при консультациях с другими ведомствами должны представить комитетам палаты представителей по ассигнованиям и вооруженным делам, а также комитету по иностранным делам стратегию, касающуюся поддержки США Украины на фоне агрессии Российской Федерации", - говорится в тексте документа. Его авторы указывают, что стратегия должна быть "рассчитана на несколько лет, устанавливать конкретные и достижимые цели, определять и ставить во главу интересы национальной безопасности США".
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в мире, сша, украина, киев, министерство обороны сша, государственный департамент сша
В мире, США, Украина, Киев, Министерство обороны США, В мире, Государственный департамент США
Проект: Госдеп и Пентагон должны представить стратегию по поддержке Украины
Госдеп и Пентагон должны представить стратегию по Украине в течение 45 дней