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Проект: Госдеп и Пентагон должны представить стратегию по поддержке Украины - РИА Новости, 17.04.2024
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20:30 17.04.2024 (обновлено: 20:31 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/proekt-1940661966.html
Проект: Госдеп и Пентагон должны представить стратегию по поддержке Украины
Проект: Госдеп и Пентагон должны представить стратегию по поддержке Украины - РИА Новости, 17.04.2024
Проект: Госдеп и Пентагон должны представить стратегию по поддержке Украины
Представленный палатой представителей конгресса США законопроект о помощи Украине предписывает госдепартаменту и Пентагону в течение 45 дней после его принятия... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T20:30
2024-04-17T20:31
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Представленный палатой представителей конгресса США законопроект о помощи Украине предписывает госдепартаменту и Пентагону в течение 45 дней после его принятия представитель стратегию США по поддержке Киева, свидетельствует текст документа. "Не позднее чем через 45 дней после принятия этого законопроекта госсекретарь и министр обороны при консультациях с другими ведомствами должны представить комитетам палаты представителей по ассигнованиям и вооруженным делам, а также комитету по иностранным делам стратегию, касающуюся поддержки США Украины на фоне агрессии Российской Федерации", - говорится в тексте документа. Его авторы указывают, что стратегия должна быть "рассчитана на несколько лет, устанавливать конкретные и достижимые цели, определять и ставить во главу интересы национальной безопасности США".
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Проект: Госдеп и Пентагон должны представить стратегию по поддержке Украины

Госдеп и Пентагон должны представить стратегию по Украине в течение 45 дней

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Представленный палатой представителей конгресса США законопроект о помощи Украине предписывает госдепартаменту и Пентагону в течение 45 дней после его принятия представитель стратегию США по поддержке Киева, свидетельствует текст документа.
«
"Не позднее чем через 45 дней после принятия этого законопроекта госсекретарь и министр обороны при консультациях с другими ведомствами должны представить комитетам палаты представителей по ассигнованиям и вооруженным делам, а также комитету по иностранным делам стратегию, касающуюся поддержки США Украины на фоне агрессии Российской Федерации", - говорится в тексте документа.
Его авторы указывают, что стратегия должна быть "рассчитана на несколько лет, устанавливать конкретные и достижимые цели, определять и ставить во главу интересы национальной безопасности США".
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