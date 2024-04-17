Рейтинг@Mail.ru
Бойцам СВО из Якутии отправили праздничные продуктовые наборы ко Дню Победы - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
11:48 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/produktovye_nabory-1940540589.html
Бойцам СВО из Якутии отправили праздничные продуктовые наборы ко Дню Победы
Бойцам СВО из Якутии отправили праздничные продуктовые наборы ко Дню Победы - РИА Новости, 17.04.2024
Бойцам СВО из Якутии отправили праздничные продуктовые наборы ко Дню Победы
Якутия отправила бойцам в зону специальной военной операции праздничные продуктовые наборы ко Дню Победы, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:48
2024-04-17T11:48
республика саха (якутия)
донецкая народная республика
луганская народная республика
айсен николаев
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940537685_0:193:2403:1545_1920x0_80_0_0_3641605d6c93cc22c935a9bc60758d9d.jpg
ЯКУТСК, 17 апр - РИА Новости. Якутия отправила бойцам в зону специальной военной операции праздничные продуктовые наборы ко Дню Победы, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Ко Дню Победы солдаты и офицеры из Якутии в зоне СВО получат праздничные наборы с продукцией якутских сельхозпроизводителей. Подарки уже направлены из республики в зону проведения спецоперации. Опорные пункты Якутии в ДНР и ЛНР готовы к оперативной их доставке в войсковые части", - рассказала замминистра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Яна Наумова. Из Якутии в эти дни в зону СВО также отправлены два полноприводных автомобиля УАЗ "Патриот". "Эти машины были переданы для нужд участников СВО региональным исполкомом Общероссийского народного фронта. Кроме того, бойцам отправлен очередной гуманитарный груз, собранный жителями и предприятиями республики", – добавили в пресс-службе. Президент России Владимир Путин в марте заявил, что бойцы из Якутии в зоне СВО – сильные ребята, которые героически воюют на линии соприкосновения, поблагодарив главу республики Айсена Николаева за их поддержку.
https://ria.ru/20240403/vosstanovlenie-1937614345.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940537685_0:0:2403:1803_1920x0_80_0_0_adedc1f08bfa3089af03ab66a03e9159.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, луганская народная республика, айсен николаев, сво
Республика Саха (Якутия), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Айсен Николаев, СВО

Бойцам СВО из Якутии отправили праздничные продуктовые наборы ко Дню Победы

CC BY 4.0 / правительство республики Саха (Якутия) (cropped) / Бойцам СВО из Якутии отправили праздничные продуктовые наборы ко Дню Победы
Бойцам СВО из Якутии отправили праздничные продуктовые наборы ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
CC BY 4.0 / правительство республики Саха (Якутия) (cropped) /
Бойцам СВО из Якутии отправили праздничные продуктовые наборы ко Дню Победы
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 17 апр - РИА Новости. Якутия отправила бойцам в зону специальной военной операции праздничные продуктовые наборы ко Дню Победы, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Ко Дню Победы солдаты и офицеры из Якутии в зоне СВО получат праздничные наборы с продукцией якутских сельхозпроизводителей. Подарки уже направлены из республики в зону проведения спецоперации. Опорные пункты Якутии в ДНР и ЛНР готовы к оперативной их доставке в войсковые части", - рассказала замминистра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Яна Наумова.
Ход восстановления подшефного Докучаевска в ДНР проверил глава Якутии - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Ход восстановления подшефного Докучаевска в ДНР проверил глава Якутии
3 апреля, 15:38
Из Якутии в эти дни в зону СВО также отправлены два полноприводных автомобиля УАЗ "Патриот".
"Эти машины были переданы для нужд участников СВО региональным исполкомом Общероссийского народного фронта. Кроме того, бойцам отправлен очередной гуманитарный груз, собранный жителями и предприятиями республики", – добавили в пресс-службе.
Президент России Владимир Путин в марте заявил, что бойцы из Якутии в зоне СВО – сильные ребята, которые героически воюют на линии соприкосновения, поблагодарив главу республики Айсена Николаева за их поддержку.
 
Республика Саха (Якутия)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАйсен НиколаевСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала