Бойцам СВО из Якутии отправили праздничные продуктовые наборы ко Дню Победы
CC BY 4.0 / правительство республики Саха (Якутия) (cropped) / Бойцам СВО из Якутии отправили праздничные продуктовые наборы ко Дню Победы
Бойцам СВО из Якутии отправили праздничные продуктовые наборы ко Дню Победы
ЯКУТСК, 17 апр - РИА Новости. Якутия отправила бойцам в зону специальной военной операции праздничные продуктовые наборы ко Дню Победы, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Ко Дню Победы солдаты и офицеры из Якутии в зоне СВО получат праздничные наборы с продукцией якутских сельхозпроизводителей. Подарки уже направлены из республики в зону проведения спецоперации. Опорные пункты Якутии в ДНР и ЛНР готовы к оперативной их доставке в войсковые части", - рассказала замминистра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Яна Наумова.
Из Якутии в эти дни в зону СВО также отправлены два полноприводных автомобиля УАЗ "Патриот".
"Эти машины были переданы для нужд участников СВО региональным исполкомом Общероссийского народного фронта. Кроме того, бойцам отправлен очередной гуманитарный груз, собранный жителями и предприятиями республики", – добавили в пресс-службе.
Президент России Владимир Путин в марте заявил, что бойцы из Якутии в зоне СВО – сильные ребята, которые героически воюют на линии соприкосновения, поблагодарив главу республики Айсена Николаева за их поддержку.