https://ria.ru/20240417/priznanie-1940500461.html

Сокрушительный провал. В США заявили о крупном просчете в отношении России

Сокрушительный провал. В США заявили о крупном просчете в отношении России - РИА Новости, 17.04.2024

Сокрушительный провал. В США заявили о крупном просчете в отношении России

Сокрушительный провал санкционного режима в отношении России свидетельствует о глубинных проблемах во внешней политике Соединенных Штатов, заявил американский... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T07:23

2024-04-17T07:23

2024-04-17T10:24

россия

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экономика

сша

вашингтон

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Сокрушительный провал санкционного режима в отношении России свидетельствует о глубинных проблемах во внешней политике Соединенных Штатов, заявил американский аналитик Марк Эпископос в материале для American Conservative."Провал санкционного режима стал настолько очевиден, что его становится все труднее игнорировать", — написал он.По мнению автора материала, санкции всегда были глубоко ошибочным инструментом продвижения национальных интересов, даже в самых благоприятных условиях, когда их объект одновременно убежден, что ограничения реально могут быть сняты, и при этом имеет достаточно сильный стимул делать то, что требует Вашингтон. Ни то, ни другое условие не относится к России, отметил аналитик."Российское государство оказалось слишком большим, его ресурсы — слишком огромными, а его влияние в мире — слишком закоренелым, чтобы его можно было эффективно изолировать", — признал Эпископос.В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжил усиливать после начала военной операции на Укриане. При этом, как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240417/neopredelennost-1940491453.html

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