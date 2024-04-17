Сокрушительный провал. В США заявили о крупном просчете в отношении России
AC: провал санкционного режима вскрыл глубинные проблемы внешней политики США
© AP Photo / Darko VojinovicМужчина с российским флагом
© AP Photo / Darko Vojinovic
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Сокрушительный провал санкционного режима в отношении России свидетельствует о глубинных проблемах во внешней политике Соединенных Штатов, заявил американский аналитик Марк Эпископос в материале для American Conservative.
"Провал санкционного режима стал настолько очевиден, что его становится все труднее игнорировать", — написал он.
По мнению автора материала, санкции всегда были глубоко ошибочным инструментом продвижения национальных интересов, даже в самых благоприятных условиях, когда их объект одновременно убежден, что ограничения реально могут быть сняты, и при этом имеет достаточно сильный стимул делать то, что требует Вашингтон. Ни то, ни другое условие не относится к России, отметил аналитик.
"Российское государство оказалось слишком большим, его ресурсы — слишком огромными, а его влияние в мире — слишком закоренелым, чтобы его можно было эффективно изолировать", — признал Эпископос.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжил усиливать после начала военной операции на Укриане. При этом, как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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