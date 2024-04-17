https://ria.ru/20240417/pozhar-1940677625.html

В Воронеже потушили пожар в ангаре

В Воронеже потушили пожар в ангаре - РИА Новости, 17.04.2024

В Воронеже потушили пожар в ангаре

Пожар на площади около 200 квадратных метров в ангаре в Воронеже, где горели пиломатериалы и станки, ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T22:31

2024-04-17T22:31

2024-04-17T22:31

происшествия

россия

воронежская область

воронеж

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 17 апр - РИА Новости. Пожар на площади около 200 квадратных метров в ангаре в Воронеже, где горели пиломатериалы и станки, ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по региону. Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС России по Воронежской области в среду, в 21.15. По данным спасателей, произошел пожар в районе улицы Новосибирской. В ангаре загорелись пиломатериалы и станки. "Пожар ликвидирован в 22.02 на площади около 200 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", — сообщили в МЧС России по Воронежской области.

https://ria.ru/20240403/pozhar-1937703443.html

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воронежская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, воронежская область, воронеж, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)