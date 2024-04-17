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В Воронеже потушили пожар в ангаре - РИА Новости, 17.04.2024
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22:31 17.04.2024
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В Воронеже потушили пожар в ангаре
В Воронеже потушили пожар в ангаре - РИА Новости, 17.04.2024
В Воронеже потушили пожар в ангаре
Пожар на площади около 200 квадратных метров в ангаре в Воронеже, где горели пиломатериалы и станки, ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T22:31
2024-04-17T22:31
происшествия
россия
воронежская область
воронеж
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 17 апр - РИА Новости. Пожар на площади около 200 квадратных метров в ангаре в Воронеже, где горели пиломатериалы и станки, ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по региону. Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС России по Воронежской области в среду, в 21.15. По данным спасателей, произошел пожар в районе улицы Новосибирской. В ангаре загорелись пиломатериалы и станки. "Пожар ликвидирован в 22.02 на площади около 200 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", — сообщили в МЧС России по Воронежской области.
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воронежская область
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происшествия, россия, воронежская область, воронеж, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Воронежская область, Воронеж, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронеже потушили пожар в ангаре

В Воронеже ликвидировали пожар в ангаре, где горели пиломатериалы и станки

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 17 апр - РИА Новости. Пожар на площади около 200 квадратных метров в ангаре в Воронеже, где горели пиломатериалы и станки, ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС России по Воронежской области в среду, в 21.15. По данным спасателей, произошел пожар в районе улицы Новосибирской. В ангаре загорелись пиломатериалы и станки.
"Пожар ликвидирован в 22.02 на площади около 200 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", — сообщили в МЧС России по Воронежской области.
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ПроисшествияРоссияВоронежская областьВоронежМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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