https://ria.ru/20240417/pozhar-1940675761.html

В Воронеже в ангаре загорелись пиломатериалы и станки

В Воронеже в ангаре загорелись пиломатериалы и станки - РИА Новости, 17.04.2024

В Воронеже в ангаре загорелись пиломатериалы и станки

Пиломатериалы и станки загорелись в ангаре в Воронеже, информация о пострадавших и причинах пожара уточняется, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T22:11

2024-04-17T22:11

2024-04-17T22:18

происшествия

воронеж

россия

воронежская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 17 апр - РИА Новости. Пиломатериалы и станки загорелись в ангаре в Воронеже, информация о пострадавших и причинах пожара уточняется, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС России по Воронежской области в среду, в 21.15."В МЧС России поступило сообщение о пожаре в ангаре в районе улицы Новосибирской. Загорание пиломатериалов и станков, работают три расчета пожарной охраны, информация о пострадавших и причинах пожара уточняется", — сообщили в МЧС России по Воронежской области.

https://ria.ru/20240417/pozhar-1940578656.html

воронеж

россия

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, воронеж, россия, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)