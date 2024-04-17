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В Воронеже в ангаре загорелись пиломатериалы и станки - РИА Новости, 17.04.2024
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22:11 17.04.2024 (обновлено: 22:18 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/pozhar-1940675761.html
В Воронеже в ангаре загорелись пиломатериалы и станки
В Воронеже в ангаре загорелись пиломатериалы и станки - РИА Новости, 17.04.2024
В Воронеже в ангаре загорелись пиломатериалы и станки
Пиломатериалы и станки загорелись в ангаре в Воронеже, информация о пострадавших и причинах пожара уточняется, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T22:11
2024-04-17T22:18
происшествия
воронеж
россия
воронежская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 17 апр - РИА Новости. Пиломатериалы и станки загорелись в ангаре в Воронеже, информация о пострадавших и причинах пожара уточняется, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС России по Воронежской области в среду, в 21.15."В МЧС России поступило сообщение о пожаре в ангаре в районе улицы Новосибирской. Загорание пиломатериалов и станков, работают три расчета пожарной охраны, информация о пострадавших и причинах пожара уточняется", — сообщили в МЧС России по Воронежской области.
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воронеж
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происшествия, воронеж, россия, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронеж, Россия, Воронежская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронеже в ангаре загорелись пиломатериалы и станки

ГУ МЧС выясняет причину пожара в воронежском ангаре с пиломатериалами и станками

© Фото : МЧС России/TelegramТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Тушение пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 17 апр - РИА Новости. Пиломатериалы и станки загорелись в ангаре в Воронеже, информация о пострадавших и причинах пожара уточняется, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.
Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС России по Воронежской области в среду, в 21.15.
"В МЧС России поступило сообщение о пожаре в ангаре в районе улицы Новосибирской. Загорание пиломатериалов и станков, работают три расчета пожарной охраны, информация о пострадавших и причинах пожара уточняется", — сообщили в МЧС России по Воронежской области.
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Вчера, 14:16
 
ПроисшествияВоронежРоссияВоронежская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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