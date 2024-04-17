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В Воронеже в ангаре загорелись пиломатериалы и станки
В Воронеже в ангаре загорелись пиломатериалы и станки - РИА Новости, 17.04.2024
В Воронеже в ангаре загорелись пиломатериалы и станки
Пиломатериалы и станки загорелись в ангаре в Воронеже, информация о пострадавших и причинах пожара уточняется, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T22:11
2024-04-17T22:11
2024-04-17T22:18
происшествия
воронеж
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 17 апр - РИА Новости. Пиломатериалы и станки загорелись в ангаре в Воронеже, информация о пострадавших и причинах пожара уточняется, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС России по Воронежской области в среду, в 21.15."В МЧС России поступило сообщение о пожаре в ангаре в районе улицы Новосибирской. Загорание пиломатериалов и станков, работают три расчета пожарной охраны, информация о пострадавших и причинах пожара уточняется", — сообщили в МЧС России по Воронежской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, россия, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронеж, Россия, Воронежская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронеже в ангаре загорелись пиломатериалы и станки
ГУ МЧС выясняет причину пожара в воронежском ангаре с пиломатериалами и станками