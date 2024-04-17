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Открытое горение на складе в Апшеронске на Кубани ликвидировали
Открытое горение на складе в Апшеронске на Кубани ликвидировали - РИА Новости, 17.04.2024
Открытое горение на складе в Апшеронске на Кубани ликвидировали
Спасатели ликвидировали открытое горение на складе с полиэтиленом в городе Апшеронске в Краснодарском крае, где площадь пожара достигла 1000 квадратных метров,... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T15:29
2024-04-17T15:29
2024-04-17T15:45
происшествия
краснодарский край
апшеронск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе с полиэтиленом в городе Апшеронске в Краснодарском крае, где площадь пожара достигла 1000 квадратных метров, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС. В среду в Апшеронске загорелся двухэтажный склад с пиломатериалами, огонь распространился на площади 1000 квадратных метров, а позже был локализован. "В 15.09 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240416/dom-1940417775.html
краснодарский край
апшеронск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, апшеронск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Апшеронск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Открытое горение на складе в Апшеронске на Кубани ликвидировали
Открытое горение на складе с полиэтиленом в Апшеронске на Кубани ликвидировали