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Открытое горение на складе в Апшеронске на Кубани ликвидировали

Открытое горение на складе в Апшеронске на Кубани ликвидировали - РИА Новости, 17.04.2024

Открытое горение на складе в Апшеронске на Кубани ликвидировали

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе с полиэтиленом в городе Апшеронске в Краснодарском крае, где площадь пожара достигла 1000 квадратных метров,... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T15:29

2024-04-17T15:29

2024-04-17T15:45

происшествия

краснодарский край

апшеронск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе с полиэтиленом в городе Апшеронске в Краснодарском крае, где площадь пожара достигла 1000 квадратных метров, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС. В среду в Апшеронске загорелся двухэтажный склад с пиломатериалами, огонь распространился на площади 1000 квадратных метров, а позже был локализован. "В 15.09 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240416/dom-1940417775.html

краснодарский край

апшеронск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край, апшеронск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)