https://ria.ru/20240417/pozhar-1940578656.html

В Краснодарском крае загорелся склад с пиломатериалами

В Краснодарском крае загорелся склад с пиломатериалами - РИА Новости, 17.04.2024

В Краснодарском крае загорелся склад с пиломатериалами

Склад с пиломатериалами горит на площади 1000 квадратных метров в Апшеронске на Кубани, пожар локализован, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T14:16

2024-04-17T14:16

2024-04-17T14:34

происшествия

краснодарский край

апшеронск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940577556_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_74e16b58bd496555fb7a2bbaa5369c67.jpg

КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Склад с пиломатериалами горит на площади 1000 квадратных метров в Апшеронске на Кубани, пожар локализован, сообщили в МЧС России.Отмечается, что на месте работают 38 специалистов и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20240414/pozhar-1939976631.html

краснодарский край

апшеронск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, апшеронск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)