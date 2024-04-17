https://ria.ru/20240417/pozhar-1940578656.html
В Краснодарском крае загорелся склад с пиломатериалами
В Краснодарском крае загорелся склад с пиломатериалами - РИА Новости, 17.04.2024
В Краснодарском крае загорелся склад с пиломатериалами
Склад с пиломатериалами горит на площади 1000 квадратных метров в Апшеронске на Кубани, пожар локализован, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T14:16
2024-04-17T14:16
2024-04-17T14:34
происшествия
краснодарский край
апшеронск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Склад с пиломатериалами горит на площади 1000 квадратных метров в Апшеронске на Кубани, пожар локализован, сообщили в МЧС России.Отмечается, что на месте работают 38 специалистов и 12 единиц техники.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, апшеронск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Апшеронск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае загорелся склад с пиломатериалами
На Кубани в Апшеронске на тысяче квадратов загорелся склад с пиломатериалами