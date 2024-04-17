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В Краснодарском крае загорелся склад с пиломатериалами - РИА Новости, 17.04.2024
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14:16 17.04.2024 (обновлено: 14:34 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/pozhar-1940578656.html
В Краснодарском крае загорелся склад с пиломатериалами
В Краснодарском крае загорелся склад с пиломатериалами - РИА Новости, 17.04.2024
В Краснодарском крае загорелся склад с пиломатериалами
Склад с пиломатериалами горит на площади 1000 квадратных метров в Апшеронске на Кубани, пожар локализован, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T14:16
2024-04-17T14:34
происшествия
краснодарский край
апшеронск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Склад с пиломатериалами горит на площади 1000 квадратных метров в Апшеронске на Кубани, пожар локализован, сообщили в МЧС России.Отмечается, что на месте работают 38 специалистов и 12 единиц техники.
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краснодарский край
апшеронск
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происшествия, краснодарский край, апшеронск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Апшеронск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае загорелся склад с пиломатериалами

На Кубани в Апшеронске на тысяче квадратов загорелся склад с пиломатериалами

© Фото : МЧС РоссииПожар на складе с пиломатериалами в Апшеронске на Кубани
Пожар на складе с пиломатериалами в Апшеронске на Кубани - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : МЧС России
Пожар на складе с пиломатериалами в Апшеронске на Кубани
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Склад с пиломатериалами горит на площади 1000 квадратных метров в Апшеронске на Кубани, пожар локализован, сообщили в МЧС России.
Отмечается, что на месте работают 38 специалистов и 12 единиц техники.
Место пожара на складе мебельного магазина в Якутске. 14 апреля 2024
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14 апреля, 15:52
 
ПроисшествияКраснодарский крайАпшеронскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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