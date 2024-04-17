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Житель Перми умер из-за самовозгорания мобильного телефона

Житель Перми умер из-за самовозгорания мобильного телефона - РИА Новости, 17.04.2024

Житель Перми умер из-за самовозгорания мобильного телефона

Пожар произошел в квартире многоэтажки в Перми из-за самовозгорания сотового телефона, пострадавший во время инцидента мужчина скончался в больнице, сообщило в... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:27

2024-04-17T11:27

2024-04-17T11:30

происшествия

пермь

пермский край

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ПЕРМЬ, 17 апр - РИА Новости. Пожар произошел в квартире многоэтажки в Перми из-за самовозгорания сотового телефона, пострадавший во время инцидента мужчина скончался в больнице, сообщило в среду СУСК РФ по региону. По данным ведомства, в понедельник в квартире многоэтажного жилого дома по улице Рабоче-Крестьянская произошел пожар из-за самовозгорания сотового телефона. Во время инцидента пострадал находившийся в жилье 72-летний мужчина, в этот же день он скончался в больнице. "По предварительным данным, причиной пожара в квартире явилось нарушение эксплуатации электрооборудования (самовозгорание сотового телефона). Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240119/devochka-1922343444.html

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пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, пермь, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)