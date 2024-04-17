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Житель Перми умер из-за самовозгорания мобильного телефона - РИА Новости, 17.04.2024
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11:27 17.04.2024 (обновлено: 11:30 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/pozhar-1940534278.html
Житель Перми умер из-за самовозгорания мобильного телефона
Житель Перми умер из-за самовозгорания мобильного телефона - РИА Новости, 17.04.2024
Житель Перми умер из-за самовозгорания мобильного телефона
Пожар произошел в квартире многоэтажки в Перми из-за самовозгорания сотового телефона, пострадавший во время инцидента мужчина скончался в больнице, сообщило в... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:27
2024-04-17T11:30
происшествия
пермь
пермский край
россия
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ПЕРМЬ, 17 апр - РИА Новости. Пожар произошел в квартире многоэтажки в Перми из-за самовозгорания сотового телефона, пострадавший во время инцидента мужчина скончался в больнице, сообщило в среду СУСК РФ по региону. По данным ведомства, в понедельник в квартире многоэтажного жилого дома по улице Рабоче-Крестьянская произошел пожар из-за самовозгорания сотового телефона. Во время инцидента пострадал находившийся в жилье 72-летний мужчина, в этот же день он скончался в больнице. "По предварительным данным, причиной пожара в квартире явилось нарушение эксплуатации электрооборудования (самовозгорание сотового телефона). Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
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происшествия, пермь, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Пермский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Перми умер из-за самовозгорания мобильного телефона

Пожилой житель Перми умер после пожара, возникшего из-за самовозгорания телефона

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 17 апр - РИА Новости. Пожар произошел в квартире многоэтажки в Перми из-за самовозгорания сотового телефона, пострадавший во время инцидента мужчина скончался в больнице, сообщило в среду СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, в понедельник в квартире многоэтажного жилого дома по улице Рабоче-Крестьянская произошел пожар из-за самовозгорания сотового телефона. Во время инцидента пострадал находившийся в жилье 72-летний мужчина, в этот же день он скончался в больнице.
"По предварительным данным, причиной пожара в квартире явилось нарушение эксплуатации электрооборудования (самовозгорание сотового телефона). Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
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