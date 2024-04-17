https://ria.ru/20240417/pozhar-1940534278.html
Житель Перми умер из-за самовозгорания мобильного телефона
Житель Перми умер из-за самовозгорания мобильного телефона - РИА Новости, 17.04.2024
Житель Перми умер из-за самовозгорания мобильного телефона
Пожар произошел в квартире многоэтажки в Перми из-за самовозгорания сотового телефона, пострадавший во время инцидента мужчина скончался в больнице, сообщило в... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:27
2024-04-17T11:27
2024-04-17T11:30
происшествия
пермь
пермский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
ПЕРМЬ, 17 апр - РИА Новости. Пожар произошел в квартире многоэтажки в Перми из-за самовозгорания сотового телефона, пострадавший во время инцидента мужчина скончался в больнице, сообщило в среду СУСК РФ по региону. По данным ведомства, в понедельник в квартире многоэтажного жилого дома по улице Рабоче-Крестьянская произошел пожар из-за самовозгорания сотового телефона. Во время инцидента пострадал находившийся в жилье 72-летний мужчина, в этот же день он скончался в больнице. "По предварительным данным, причиной пожара в квартире явилось нарушение эксплуатации электрооборудования (самовозгорание сотового телефона). Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240119/devochka-1922343444.html
пермь
пермский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Пермский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Перми умер из-за самовозгорания мобильного телефона
Пожилой житель Перми умер после пожара, возникшего из-за самовозгорания телефона
ПЕРМЬ, 17 апр - РИА Новости. Пожар произошел в квартире многоэтажки в Перми из-за самовозгорания сотового телефона, пострадавший во время инцидента мужчина скончался в больнице, сообщило в среду СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, в понедельник в квартире многоэтажного жилого дома по улице Рабоче-Крестьянская произошел пожар из-за самовозгорания сотового телефона. Во время инцидента пострадал находившийся в жилье 72-летний мужчина, в этот же день он скончался в больнице.
"По предварительным данным, причиной пожара в квартире явилось нарушение эксплуатации электрооборудования (самовозгорание сотового телефона). Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.