https://ria.ru/20240417/porazheniya-1940486172.html

"Прорвут оборону". В США назвали российское оружие, от которого не спастись

"Прорвут оборону". В США назвали российское оружие, от которого не спастись - РИА Новости, 17.04.2024

"Прорвут оборону". В США назвали российское оружие, от которого не спастись

В условиях продвижения российских войск и эффективного использования планирующих бомб наиболее критическими проблемами для ВСУ остается нехватка боеприпасов,... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T02:25

2024-04-17T02:25

2024-04-17T03:33

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В условиях продвижения российских войск и эффективного использования планирующих бомб наиболее критическими проблемами для ВСУ остается нехватка боеприпасов, хорошо обученных войск и средств противовоздушной обороны, написал обозреватель New York Times Марк Сантора."Теперь, когда Россия усиливает свои атаки, каждая из этих проблем в отдельности усугубляет воздействие других уязвимостей и повышает риск того, что российские войска прорвут украинскую оборону", — заявил он.Автор материала обратил внимание на то, что в условиях неспособности отражать артиллерийские удары украинским пехотинцам приходится в первую очередь удерживать свои позиции против волн атак российской пехоты. Однако в результате перевода тысяч солдат из тыла на боевые позиции перед Киевом встает проблема обеспечения надлежащей подготовки солдат, отметил он."Но никакая подготовка не может защитить от мощных планирующих бомб, которые Россия использует для уничтожения украинских укреплений", — добавил аналитик.Как заметил обозреватель, перебои в поставках систем ПВО на Украину со стороны западных союзников Киева позволили России добиться большего успеха в атаках на критически важные объекты. Для восполнения запасов предприятиям оборонно-промышленного комплекса нужно электричество, однако, по его оценкам, удары российских сил по украинской энергетической инфраструктуре с конца марта были самыми интенсивными с начала конфликта."Чиновники в Киеве не питают иллюзий: без современных западных систем ПВО они окажутся в беде", — резюмировал Сантора.В последнее время российские силы достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 23 марта они взяли под контроль село Красное. Освобождение этого населенного пункта позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие Красного также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке соприкосновения.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.

https://ria.ru/20240416/vance-1940285967.html

https://ria.ru/20240416/vsu-1940405428.html

https://ria.ru/20240416/ukraina-1940384544.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, россия