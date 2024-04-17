"Прорвут оборону". В США назвали российское оружие, от которого не спастись
NYT: три ключевые уязвимости ВСУ позволяют российским силам продвигаться вперед
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В условиях продвижения российских войск и эффективного использования планирующих бомб наиболее критическими проблемами для ВСУ остается нехватка боеприпасов, хорошо обученных войск и средств противовоздушной обороны, написал обозреватель New York Times Марк Сантора.
"Теперь, когда Россия усиливает свои атаки, каждая из этих проблем в отдельности усугубляет воздействие других уязвимостей и повышает риск того, что российские войска прорвут украинскую оборону", — заявил он.
Автор материала обратил внимание на то, что в условиях неспособности отражать артиллерийские удары украинским пехотинцам приходится в первую очередь удерживать свои позиции против волн атак российской пехоты. Однако в результате перевода тысяч солдат из тыла на боевые позиции перед Киевом встает проблема обеспечения надлежащей подготовки солдат, отметил он.
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"Но никакая подготовка не может защитить от мощных планирующих бомб, которые Россия использует для уничтожения украинских укреплений", — добавил аналитик.
Как заметил обозреватель, перебои в поставках систем ПВО на Украину со стороны западных союзников Киева позволили России добиться большего успеха в атаках на критически важные объекты. Для восполнения запасов предприятиям оборонно-промышленного комплекса нужно электричество, однако, по его оценкам, удары российских сил по украинской энергетической инфраструктуре с конца марта были самыми интенсивными с начала конфликта.
"Чиновники в Киеве не питают иллюзий: без современных западных систем ПВО они окажутся в беде", — резюмировал Сантора.
В последнее время российские силы достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 23 марта они взяли под контроль село Красное. Освобождение этого населенного пункта позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие Красного также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке соприкосновения.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.