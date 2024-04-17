https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html

Скупить на корню: плен за деньги в разы ускорит поражение ВСУ

Скупить на корню: плен за деньги в разы ускорит поражение ВСУ - РИА Новости, 17.04.2024

Скупить на корню: плен за деньги в разы ускорит поражение ВСУ

По свидетельствам представителей администраций прифронтовых регионов, в последнее время наблюдается резкий всплеск количества солдат ВСУ, добровольно сдающихся... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T08:00

2024-04-17T08:00

2024-04-17T08:01

аналитика

россия

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

евгений балицкий

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По свидетельствам представителей администраций прифронтовых регионов, в последнее время наблюдается резкий всплеск количества солдат ВСУ, добровольно сдающихся в плен. Укровоины зачастую поднимают белый флаг целыми подразделениями: например, несколько дней назад появилась информация, что на Авдеевском направлении в плен сдались порядка 200 человек из "элитной" 25-й аэромобильной бригады ВСУ, в результате чего фронт на этом участке посыпался.Одновременно в районе Часова Яра стали массово покидать свои позиции военнослужащие 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая была создана еще в 2022 году на базе добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"*.На этом фоне Зеленский устроил фирменную истерику и пожаловался на "самовольную капитуляцию" и неких "предателей, которые оставили свои позиции и массово сдались в плен". Из-за угрозы полной потери беспособности ВСУ на данном направлении главком ВСУ Сырский был вынужден расформировать обе бригады, рассовав дезертиров по другим соединениям, и издать приказ, ужесточающий ответственность за неподчинение приказам, отказ вести огонь и дезертирство с поля боя.Печальное для остатков Украины состояние солдатских умов подтверждается лихорадочными усилиями МО России в поиске новых мест для размещения растущего количества военнопленных. В начале СВО, когда счет пленных шел на сотни, их держали в пригодных для этого гражданских помещениях. Когда количество пленных начало расти лавинообразно, Минобороны России было вынуждено оперативно передать под эти цели свои жилищные и медицинские фонды на территории Крымского полуострова и даже казармы одного из военных городков Черноморского флота.Но горшочек продолжал варить с растущей скоростью, и украинских военнопленных начали размещать где возможно — и в импровизированных "центрах содержания пленных" (читай: охраняемых палаточных городках), и в "отжатых" для этой цели заведениях, ранее находившихся в ведении ФСИН.По понятным причинам МО России не раскрывает ни точного числа, ни мест содержания пленных. Некоторое время назад губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что всего в России в зонах специального содержания находятся выше 25 тысяч украинских военнослужащих. Однако можно смело предположить, что (с учетом скорости поднятия белых флагов, которая уже начинает напоминать морской семафор) эта цифра сильно занижена.Несмотря на то что в инфополе периодически всплывает возмущение отдельных граждан самим фактом пребывания украинских солдат у нас в плену, а не в украинском черноземе, а также "санаторными" условиями их содержания, наличие большого количества бывших военнослужащих ВСУ, сложивших оружие и сейчас, в общем-то, довольных жизнью, служит для нашей стороны сильнейшим психологическим фактором, нивелирующим остатки мотивации украинских солдат, еще находящихся по ту сторону фронта, а также снижает нагрузку для наших войск на поле боя.То есть чем больше будет пленных — тем лучше.Вчера на данную тему высказался советник главы ДНР Игорь Кимаковский, который заявил, что переход украинских солдат на сторону России можно было бы ускорить с помощью "демократизации российского законодательства". По словам Игоря Кимаковского, сейчас "при переходе линии фронта они все равно попадают под уголовную ответственность и отправляются в тюрьму", притом что большинство этих солдат не хотели воевать против ВС России, но были вынуждены это делать под угрозой преследования киевским режимом. Однако, по мнению советника главы ДНР, на данный момент рамки уголовного преследования распространяются как на добровольно сдавшихся солдат, так и на боевиков ВСУ, взятых в плен в бою. То есть и те и другие после "фильтрации" и проверки на совершение военных преступлений попадают в учреждения закрытого типа.По мнению Кимаковского, если проработать варианты "мягкого захода" в плен без последующего уголовного преследования и нахождения за решеткой, то это существенно подорвет и без того низкий моральный дух украинской армии.Но есть и еще более экзотический, на первый взгляд, вариант увеличения количества солдат ВСУ, желающих сдаться в плен.По словам Кимаковского, в нашу сторону давно поступают сигналы о том, что в вопрос о сдаче в плен хорошо бы добавить материальную составляющую, то есть позолотить ручку: "А если мы еще им предложим за это и материальное вознаграждение — например, за перевод какого-нибудь карателя или какого-то интересного вооружения, — то я думаю, что там от заявок отбоя не будет по переходу украинских военнослужащих на нашу территорию".Как бы это курьезно ни звучало, на фоне определенных моральных и житейских качеств представителей с "той стороны" эта версия может оказаться более чем работоспособной. По свидетельствам тех же пленных вэсэушников, большое количество украинских солдат воюют за денежное вознаграждение, которое киевский режим обещает еще увеличить в новом законе о мобилизации. Но укровояк печалит, что многие из них этих денег не увидят в результате неизбежной "могилизации", а оставшиеся в живых будут безжалостно обкрадены собственными же командирами.Украинский интернет просто пухнет от сообщений о массовых фактах присвоения солдатских денег и разнообразных креативных формах заработка крупно- и мелкозвездных офицеров ВСУ — начиная от продажи отпусков и системы штрафов до получения денежного довольствия за давно сгнивших в украинском черноземе бойцов.В связи с этим достаточно легко представить, что немалое количество солдат ВСУ захочет набрать частоту 149.200 "Волга" и привести через линию фронта на веревке своего куркуля-командира, чтобы и жизнь сохранить, и свои деньги гарантированно получить.Пройдет или не пройдет одобрение довольно интересная своей психологией инициатива, покажет время.Но очевидно одно: имеет смысл рассматривать все варианты, которые могут приблизить нашу общую победу и сохранить жизни наших бойцов. Даже если для этого придется бить не оружием, а рублем.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939907004.html

https://ria.ru/20240414/vsu-1939904700.html

https://ria.ru/20240403/grazhdanstvo-1937479101.html

https://ria.ru/20240320/plennye-1934532720.html

https://ria.ru/20240319/vsu-1934230747.html

https://ria.ru/20240329/drony-1936517568.html

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аналитика, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, евгений балицкий