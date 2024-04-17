https://ria.ru/20240417/popova-1940543027.html
Попова предупредила о новых угрозах биологической безопасности
Попова предупредила о новых угрозах биологической безопасности - РИА Новости, 17.04.2024
Попова предупредила о новых угрозах биологической безопасности
Пренебрежение регулярной вакцинацией от разных инфекций может привести к новым угрозам биологической безопасности, так, например, это уже вызвало рост... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:02
2024-04-17T12:02
2024-04-17T12:42
общество
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КАМПАЛА, 17 апр - РИА Новости. Пренебрежение регулярной вакцинацией от разных инфекций может привести к новым угрозам биологической безопасности, так, например, это уже вызвало рост заболеваемости корью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Биологическая безопасность во всем мире сегодня испытывает проверку на прочность, пандемия показала, как высоки такие риски. Новые угрозы связаны с большим количеством людей, которые после пандемии не имеют регулярной вакцинации против самых разных инфекций, и это сегодня уже демонстрирует рост кори во всем мире и других инфекций",- сказала Попова журналистам. Кроме того, новые биологические риски связаны с выявлением новых инфекций, а также с преодолением вирусами, которые свойственны сегодня для животных, межвидового барьера, уточнила Попова. По ее словам, это демонстрирует вирус гриппа, который поражает все большее количество людей теми видами вируса, которые ранее были свойственны для различных животных.
https://ria.ru/20231227/kor-1918377025.html
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общество, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова предупредила о новых угрозах биологической безопасности
Попова: нерегулярная вакцинация может вызвать рост заболеваемости инфекциями
КАМПАЛА, 17 апр - РИА Новости. Пренебрежение регулярной вакцинацией от разных инфекций может привести к новым угрозам биологической безопасности, так, например, это уже вызвало рост заболеваемости корью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«
"Биологическая безопасность во всем мире сегодня испытывает проверку на прочность, пандемия показала, как высоки такие риски. Новые угрозы связаны с большим количеством людей, которые после пандемии не имеют регулярной вакцинации против самых разных инфекций, и это сегодня уже демонстрирует рост кори во всем мире и других инфекций",- сказала Попова журналистам.
Кроме того, новые биологические риски связаны с выявлением новых инфекций, а также с преодолением вирусами, которые свойственны сегодня для животных, межвидового барьера, уточнила Попова.
По ее словам, это демонстрирует вирус гриппа, который поражает все большее количество людей теми видами вируса, которые ранее были свойственны для различных животных.