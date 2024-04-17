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В США предложили выделить свыше 26 миллиардов долларов на поддержку Израиля
В США предложили выделить свыше 26 миллиардов долларов на поддержку Израиля - РИА Новости, 17.04.2024
В США предложили выделить свыше 26 миллиардов долларов на поддержку Израиля
Подготовленный в палате представителей США законопроект предполагает выделение из бюджета США 26,38 миллиардов долларов на поддержку Израиля в связи с... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T20:36
2024-04-17T20:36
2024-04-17T20:44
космос - риа наука
сша
израиль
ближний восток
обострение ситуации между ираном и израилем
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Подготовленный в палате представителей США законопроект предполагает выделение из бюджета США 26,38 миллиардов долларов на поддержку Израиля в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, в том числе и в противодействии угрозам со стороны Ирана и его ставленников, следует из сопроводительных материалов к тексту. Как отмечается, из общей суммы в 26,38 миллиардов долларов 4,4 миллиарда предполагается направить на восполнение передаваемого Израилю оборудования и оборонных услуг, еще 4 миллиарда - на восполнение запасов ПВО "Железный купол" и "Праща Давида". Кроме того, 3,5 миллиарда долларов предполагается направить на закупку вооружения, а 2,4 миллиарда - на текущие военные операции США в регионе. Также 1,2 миллиарда долларов пойдут на ПВО "Железный луч".
https://ria.ru/20240417/konflikt-1915630213.html
сша
израиль
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, сша, израиль, ближний восток, обострение ситуации между ираном и израилем
Космос - РИА Наука, США, Израиль, Ближний Восток, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В США предложили выделить свыше 26 миллиардов долларов на поддержку Израиля
Законопроект о помощи Израилю предполагает выделение из бюджета США $26,38 млрд