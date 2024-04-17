https://ria.ru/20240417/pomosch-1940663782.html

В США предложили выделить свыше 26 миллиардов долларов на поддержку Израиля

В США предложили выделить свыше 26 миллиардов долларов на поддержку Израиля - РИА Новости, 17.04.2024

В США предложили выделить свыше 26 миллиардов долларов на поддержку Израиля

Подготовленный в палате представителей США законопроект предполагает выделение из бюджета США 26,38 миллиардов долларов на поддержку Израиля в связи с... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T20:36

2024-04-17T20:36

2024-04-17T20:44

космос - риа наука

сша

израиль

ближний восток

обострение ситуации между ираном и израилем

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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Подготовленный в палате представителей США законопроект предполагает выделение из бюджета США 26,38 миллиардов долларов на поддержку Израиля в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, в том числе и в противодействии угрозам со стороны Ирана и его ставленников, следует из сопроводительных материалов к тексту. Как отмечается, из общей суммы в 26,38 миллиардов долларов 4,4 миллиарда предполагается направить на восполнение передаваемого Израилю оборудования и оборонных услуг, еще 4 миллиарда - на восполнение запасов ПВО "Железный купол" и "Праща Давида". Кроме того, 3,5 миллиарда долларов предполагается направить на закупку вооружения, а 2,4 миллиарда - на текущие военные операции США в регионе. Также 1,2 миллиарда долларов пойдут на ПВО "Железный луч".

https://ria.ru/20240417/konflikt-1915630213.html

сша

израиль

ближний восток

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, сша, израиль, ближний восток, обострение ситуации между ираном и израилем