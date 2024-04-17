Рейтинг@Mail.ru
В США предложили выделить свыше 26 миллиардов долларов на поддержку Израиля - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:36 17.04.2024 (обновлено: 20:44 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/pomosch-1940663782.html
В США предложили выделить свыше 26 миллиардов долларов на поддержку Израиля
В США предложили выделить свыше 26 миллиардов долларов на поддержку Израиля - РИА Новости, 17.04.2024
В США предложили выделить свыше 26 миллиардов долларов на поддержку Израиля
Подготовленный в палате представителей США законопроект предполагает выделение из бюджета США 26,38 миллиардов долларов на поддержку Израиля в связи с... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T20:36
2024-04-17T20:44
космос - риа наука
сша
израиль
ближний восток
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Подготовленный в палате представителей США законопроект предполагает выделение из бюджета США 26,38 миллиардов долларов на поддержку Израиля в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, в том числе и в противодействии угрозам со стороны Ирана и его ставленников, следует из сопроводительных материалов к тексту. Как отмечается, из общей суммы в 26,38 миллиардов долларов 4,4 миллиарда предполагается направить на восполнение передаваемого Израилю оборудования и оборонных услуг, еще 4 миллиарда - на восполнение запасов ПВО "Железный купол" и "Праща Давида". Кроме того, 3,5 миллиарда долларов предполагается направить на закупку вооружения, а 2,4 миллиарда - на текущие военные операции США в регионе. Также 1,2 миллиарда долларов пойдут на ПВО "Железный луч".
https://ria.ru/20240417/konflikt-1915630213.html
сша
израиль
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, сша, израиль, ближний восток, обострение ситуации между ираном и израилем
Космос - РИА Наука, США, Израиль, Ближний Восток, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В США предложили выделить свыше 26 миллиардов долларов на поддержку Израиля

Законопроект о помощи Израилю предполагает выделение из бюджета США $26,38 млрд

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Подготовленный в палате представителей США законопроект предполагает выделение из бюджета США 26,38 миллиардов долларов на поддержку Израиля в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, в том числе и в противодействии угрозам со стороны Ирана и его ставленников, следует из сопроводительных материалов к тексту.
Как отмечается, из общей суммы в 26,38 миллиардов долларов 4,4 миллиарда предполагается направить на восполнение передаваемого Израилю оборудования и оборонных услуг, еще 4 миллиарда - на восполнение запасов ПВО "Железный купол" и "Праща Давида".
Кроме того, 3,5 миллиарда долларов предполагается направить на закупку вооружения, а 2,4 миллиарда - на текущие военные операции США в регионе. Также 1,2 миллиарда долларов пойдут на ПВО "Железный луч".
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
Космос - РИА НаукаСШАИзраильБлижний ВостокОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала