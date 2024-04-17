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В польской полиции заявили о дефиците кадров - РИА Новости, 17.04.2024
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11:19 17.04.2024 (обновлено: 11:30 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/polsha-1940532839.html
В польской полиции заявили о дефиците кадров
В польской полиции заявили о дефиците кадров - РИА Новости, 17.04.2024
В польской полиции заявили о дефиците кадров
Около четверти должностей в варшавской полиции являются вакантными, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:19
2024-04-17T11:30
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ВАРШАВА, 17 апр – РИА Новости. Около четверти должностей в варшавской полиции являются вакантными, сообщает радиостанция RMF FM. "В столичной полиции не хватает почти четверти сотрудников. Уровень вакансий составляет более 23,5%", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время в Варшавском гарнизоне служат 7717 полицейских, когда в штатном расписании имеется около 10 тысяч должностей. По данным радиостанции, реальная ситуация с наличием полицейских, способных нести службу, выглядит еще хуже, так как несколько сотен сотрудников находятся на начальных и офицерских курсах, в отпусках, отпусках по беременности и родам, на больничных. Руководство польской полиции постоянно предпринимает меры по улучшению кадровой ситуации. Так, недавно на службу позволили принимать сотрудников с татуировками на видимых частях тела, что ранее было исключено, облегчили возвращение на службу ранее уволившихся полицейских.
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в мире, здоровье - общество
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В польской полиции заявили о дефиците кадров

RMF FM: около четверти должностей в варшавской полиции являются вакантными

© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 17 апр – РИА Новости. Около четверти должностей в варшавской полиции являются вакантными, сообщает радиостанция RMF FM.
«
"В столичной полиции не хватает почти четверти сотрудников. Уровень вакансий составляет более 23,5%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время в Варшавском гарнизоне служат 7717 полицейских, когда в штатном расписании имеется около 10 тысяч должностей.
По данным радиостанции, реальная ситуация с наличием полицейских, способных нести службу, выглядит еще хуже, так как несколько сотен сотрудников находятся на начальных и офицерских курсах, в отпусках, отпусках по беременности и родам, на больничных.
Руководство польской полиции постоянно предпринимает меры по улучшению кадровой ситуации. Так, недавно на службу позволили принимать сотрудников с татуировками на видимых частях тела, что ранее было исключено, облегчили возвращение на службу ранее уволившихся полицейских.
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