https://ria.ru/20240417/politico-1940517297.html

СМИ: Украина столкнулась с экзистенциальным кризисом

СМИ: Украина столкнулась с экзистенциальным кризисом - РИА Новости, 17.04.2024

СМИ: Украина столкнулась с экзистенциальным кризисом

Украина сталкивается с экзистенциальным кризисом, в подобной борьбе невозможно одержать победу без мобилизации всего населения страны, пишет автор колонки... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T10:01

2024-04-17T10:01

2024-04-17T10:01

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украина сталкивается с экзистенциальным кризисом, в подобной борьбе невозможно одержать победу без мобилизации всего населения страны, пишет автор колонки газеты Politico Джейми Деттмер. "Страна сталкивается с экзистенциальным кризисом... и, тем не менее, очевидно, что (мысль) о новом (военном) призыве не пользуется достаточной общественной поддержкой... В такой экзистенциальной борьбе невозможно одержать победу без мобилизации всей нации", - пишет Деттмер. Как отметил автор статьи, "Украина в ее нынешнем виде останется в прошлом", если ситуация не изменится в ближайшее время. По его мнению, для такого "определяющего эпоху" конфликта масштаб действий западных лидеров по показанию помощи Киеву "очень сильно не соответствует их "агитационной риторике". Он добавил, что разочарование сделало "украинцев всех рангов - от солдат, роющих окопы, до министров, управляющих страной, - измотанными и раздражительными". Верховная рада 11 апреля приняла скандальный законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа накануне внесения его на рассмотрение во втором чтении, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240411/mobilizatsiya-1939352624.html

https://ria.ru/20240417/kitay-1940403327.html

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935585329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, киев, politico, верховная рада украины