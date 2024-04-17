https://ria.ru/20240417/polety-1940527809.html

В Нижнем Новгороде вводили ограничения на полеты

В Нижнем Новгороде вводили ограничения на полеты - РИА Новости, 17.04.2024

В Нижнем Новгороде вводили ограничения на полеты

Ограничения на полеты вводили в небе над Нижним Новгородом, два самолета были направлены на запасные аэродромы, сейчас все работает в штатном режиме, сообщили... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T10:59

2024-04-17T10:59

2024-04-17T10:59

нижний новгород

москва

екатеринбург

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр – РИА Новости. Ограничения на полеты вводили в небе над Нижним Новгородом, два самолета были направлены на запасные аэродромы, сейчас все работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "Аэропорт не закрывался, в аэропорту идет регистрация. Вводились ограничения на полеты в нашей зоне. По данным на 9.15, два борта ушли на запасные аэродромы – в Москву и в Самару. Один вылетел из Москвы в Нижний Новгород и вернулся, второй вылетел из Екатеринбурга, должен был лететь к нам и приземлился в Самаре… Они уже готовятся к вылету", - рассказала собеседница агентства. Она подчеркнула, что "на данный момент аэропорт работает без ограничений на выполнение взлетно-посадочных операций". По какой причине вводили ограничения, говорить в пресс-службе отказались.

https://ria.ru/20240416/samolet-1940413724.html

https://ria.ru/20240412/draka-1939685282.html

нижний новгород

москва

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нижний новгород, москва, екатеринбург, происшествия