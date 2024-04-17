В Нижнем Новгороде вводили ограничения на полеты
В Нижнем Новгороде два самолета ушли на запасные аэродромы
© РИА Новости / Роман Владимиров | Перейти в медиабанкЗдание Международного аэропорта в Нижнем Новгороде
Здание Международного аэропорта в Нижнем Новгороде. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр – РИА Новости. Ограничения на полеты вводили в небе над Нижним Новгородом, два самолета были направлены на запасные аэродромы, сейчас все работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Аэропорт не закрывался, в аэропорту идет регистрация. Вводились ограничения на полеты в нашей зоне. По данным на 9.15, два борта ушли на запасные аэродромы – в Москву и в Самару. Один вылетел из Москвы в Нижний Новгород и вернулся, второй вылетел из Екатеринбурга, должен был лететь к нам и приземлился в Самаре… Они уже готовятся к вылету", - рассказала собеседница агентства.
Она подчеркнула, что "на данный момент аэропорт работает без ограничений на выполнение взлетно-посадочных операций".
По какой причине вводили ограничения, говорить в пресс-службе отказались.
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