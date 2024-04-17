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В Нижнем Новгороде вводили ограничения на полеты - РИА Новости, 17.04.2024
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10:59 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/polety-1940527809.html
В Нижнем Новгороде вводили ограничения на полеты
В Нижнем Новгороде вводили ограничения на полеты - РИА Новости, 17.04.2024
В Нижнем Новгороде вводили ограничения на полеты
Ограничения на полеты вводили в небе над Нижним Новгородом, два самолета были направлены на запасные аэродромы, сейчас все работает в штатном режиме, сообщили... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T10:59
2024-04-17T10:59
нижний новгород
москва
екатеринбург
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр – РИА Новости. Ограничения на полеты вводили в небе над Нижним Новгородом, два самолета были направлены на запасные аэродромы, сейчас все работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "Аэропорт не закрывался, в аэропорту идет регистрация. Вводились ограничения на полеты в нашей зоне. По данным на 9.15, два борта ушли на запасные аэродромы – в Москву и в Самару. Один вылетел из Москвы в Нижний Новгород и вернулся, второй вылетел из Екатеринбурга, должен был лететь к нам и приземлился в Самаре… Они уже готовятся к вылету", - рассказала собеседница агентства. Она подчеркнула, что "на данный момент аэропорт работает без ограничений на выполнение взлетно-посадочных операций". По какой причине вводили ограничения, говорить в пресс-службе отказались.
https://ria.ru/20240416/samolet-1940413724.html
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нижний новгород, москва, екатеринбург, происшествия
Нижний Новгород, Москва, Екатеринбург, Происшествия
В Нижнем Новгороде вводили ограничения на полеты

В Нижнем Новгороде два самолета ушли на запасные аэродромы

© РИА Новости / Роман Владимиров | Перейти в медиабанкЗдание Международного аэропорта в Нижнем Новгороде
Здание Международного аэропорта в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Роман Владимиров
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Здание Международного аэропорта в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр – РИА Новости. Ограничения на полеты вводили в небе над Нижним Новгородом, два самолета были направлены на запасные аэродромы, сейчас все работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Аэропорт не закрывался, в аэропорту идет регистрация. Вводились ограничения на полеты в нашей зоне. По данным на 9.15, два борта ушли на запасные аэродромы – в Москву и в Самару. Один вылетел из Москвы в Нижний Новгород и вернулся, второй вылетел из Екатеринбурга, должен был лететь к нам и приземлился в Самаре… Они уже готовятся к вылету", - рассказала собеседница агентства.
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Она подчеркнула, что "на данный момент аэропорт работает без ограничений на выполнение взлетно-посадочных операций".
По какой причине вводили ограничения, говорить в пресс-службе отказались.
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