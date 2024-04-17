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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 17.04.2024
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08:00 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/pogoda-1940502841.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 17.04.2024
Москвичам рассказали о погоде в среду
Пасмурная, дождливая погода и до плюс 13 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T08:00
2024-04-17T08:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пасмурная, дождливая погода и до плюс 13 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик рассказал, что в среду погода в Москве будет пасмурной, пройдут кратковременные дожди. "Ветер западной четверти 4-9 метров в секунду. В Москве плюс 10-13 градусов, в Подмосковье от плюс 9 до плюс 14 градусов, что укладывается в рамки положенной по климату нормы", - сказал Тишковец. Он также отметил, что атмосферное давление будет расти и составит 738 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240416/pogoda-1940290473.html
https://ria.ru/20240416/samochuvstvie-1940304346.html
москва
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик Тишковец: в Москве в среду ожидаются дождь и до 13 градусов тепла

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пасмурная, дождливая погода и до плюс 13 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал, что в среду погода в Москве будет пасмурной, пройдут кратковременные дожди.
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Вчера, 03:06
"Ветер западной четверти 4-9 метров в секунду. В Москве плюс 10-13 градусов, в Подмосковье от плюс 9 до плюс 14 градусов, что укладывается в рамки положенной по климату нормы", - сказал Тишковец.
Он также отметил, что атмосферное давление будет расти и составит 738 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
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