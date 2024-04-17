https://ria.ru/20240417/podtoplenie-1940500874.html
В Курганской области остаются подтопленными девять участков автодорог
В Курганской области остаются подтопленными девять участков автодорог - РИА Новости, 17.04.2024
В Курганской области остаются подтопленными девять участков автодорог
Более 660 жилых домов, более 2,3 тысячи дачных домов, а также девять участков автодорог остаются затопленными в Курганской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T07:26
2024-04-17T07:26
2024-04-17T07:38
происшествия
курганская область
наводнения в россии — 2024
курган
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940090663_464:0:4105:2048_1920x0_80_0_0_e2d7efacf203a5413430821bd7a1b4c6.png
ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. Более 660 жилых домов, более 2,3 тысячи дачных домов, а также девять участков автодорог остаются затопленными в Курганской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС России в среду."По состоянию на 17 апреля остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.За прошедшие сутки в Кетовском муниципальном округе в населенном пункте Лаптево от воды освободился 21 приусадебный участок, один участок автодороги, уточняется в сообщении.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным ГУМЧС, по состоянию на 17 апреля, остаются затопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог. В области эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.
https://ria.ru/20240417/tobol-1940499271.html
курганская область
курган
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940090663_919:0:3650:2048_1920x0_80_0_0_e29c43cb11c8dc8cf644371b21307e8b.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, наводнения в россии — 2024, курган, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курганская область, Наводнения в России — 2024, Курган, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курганской области остаются подтопленными девять участков автодорог
ГУМЧС: в Курганской области остаются подтопленными более 660 жилых домов