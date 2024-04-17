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В Подмосковье по программе "Приведи друга" начали работать 124 медика - РИА Новости, 17.04.2024
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Новости Подмосковья
 
18:56 17.04.2024 (обновлено: 18:57 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/podmoskove-1940642141.html
В Подмосковье по программе "Приведи друга" начали работать 124 медика
В Подмосковье по программе "Приведи друга" начали работать 124 медика - РИА Новости, 17.04.2024
В Подмосковье по программе "Приведи друга" начали работать 124 медика
В Подмосковье действует широкий спектр мер соцподдержки для медицинских работников, с начала 2024 года благодаря программе "Приведи друга" в больницы и... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T18:56
2024-04-17T18:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Подмосковье действует широкий спектр мер соцподдержки для медицинских работников, с начала 2024 года благодаря программе "Приведи друга" в больницы и поликлиники трудоустроились 124 новых медспециалиста, сообщает министерство здравоохранения Московской области. "Наиболее востребована эта программа у медицинских сестер, фельдшеров, участковых терапевтов, хирургов и участковых педиатров", - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. С помощью программы медицинский специалист может получить премию за трудоустройство в свою медорганизацию врача, фельдшера или медсестры. Выплата составляет до 50 тысяч рублей за врача, до 25 тысяч рублей за среднего медицинского специалиста. Премия за привлеченного сотрудника выплачивается в два этапа: 50% при трудоустройстве и 50% после трех месяцев работы. Привлеченный сотрудник должен быть трудоустроен на основную должность на полную ставку и не работать до этого в подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев.
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

В Подмосковье по программе "Приведи друга" начали работать 124 медика

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкУчастковый врач - терапевт поликлиники заполняет медицинскую документацию
Участковый врач - терапевт поликлиники заполняет медицинскую документацию - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Участковый врач - терапевт поликлиники заполняет медицинскую документацию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Подмосковье действует широкий спектр мер соцподдержки для медицинских работников, с начала 2024 года благодаря программе "Приведи друга" в больницы и поликлиники трудоустроились 124 новых медспециалиста, сообщает министерство здравоохранения Московской области.
"Наиболее востребована эта программа у медицинских сестер, фельдшеров, участковых терапевтов, хирургов и участковых педиатров", - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Девушка во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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Вчера, 13:52
С помощью программы медицинский специалист может получить премию за трудоустройство в свою медорганизацию врача, фельдшера или медсестры. Выплата составляет до 50 тысяч рублей за врача, до 25 тысяч рублей за среднего медицинского специалиста.
Премия за привлеченного сотрудника выплачивается в два этапа: 50% при трудоустройстве и 50% после трех месяцев работы. Привлеченный сотрудник должен быть трудоустроен на основную должность на полную ставку и не работать до этого в подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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