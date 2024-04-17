https://ria.ru/20240417/podmoskove-1940642141.html

В Подмосковье по программе "Приведи друга" начали работать 124 медика

В Подмосковье по программе "Приведи друга" начали работать 124 медика - РИА Новости, 17.04.2024

В Подмосковье по программе "Приведи друга" начали работать 124 медика

В Подмосковье действует широкий спектр мер соцподдержки для медицинских работников, с начала 2024 года благодаря программе "Приведи друга" в больницы и... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T18:56

2024-04-17T18:56

2024-04-17T18:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910898085_0:229:3077:1960_1920x0_80_0_0_d44312c9369833969c01344922564c8d.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Подмосковье действует широкий спектр мер соцподдержки для медицинских работников, с начала 2024 года благодаря программе "Приведи друга" в больницы и поликлиники трудоустроились 124 новых медспециалиста, сообщает министерство здравоохранения Московской области. "Наиболее востребована эта программа у медицинских сестер, фельдшеров, участковых терапевтов, хирургов и участковых педиатров", - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. С помощью программы медицинский специалист может получить премию за трудоустройство в свою медорганизацию врача, фельдшера или медсестры. Выплата составляет до 50 тысяч рублей за врача, до 25 тысяч рублей за среднего медицинского специалиста. Премия за привлеченного сотрудника выплачивается в два этапа: 50% при трудоустройстве и 50% после трех месяцев работы. Привлеченный сотрудник должен быть трудоустроен на основную должность на полную ставку и не работать до этого в подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев.

https://ria.ru/20240417/servisy-1940572534.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева