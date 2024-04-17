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Губернатор Кубани поручил привести пляжи Ейского района в порядок
Губернатор Кубани поручил привести пляжи Ейского района в порядок - РИА Новости, 17.04.2024
Губернатор Кубани поручил привести пляжи Ейского района в порядок
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать дорожную карту Ейской косы, чтобы привести пляжи района в порядок, в том числе убрать... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T21:53
2024-04-17T21:53
2024-04-17T21:57
краснодарский край
ейский район
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать дорожную карту Ейской косы, чтобы привести пляжи района в порядок, в том числе убрать торговые точки, портящие курортный вид. "Ейская коса – одно из мест притяжения туристов, но сегодня она не имеет курортного вида. Торговые точки закрывают вид на море, располагаются на землях, предназначенных под благоустройство. Так туристов привлечь не получится. 1 мая начинается курортный сезон, необходимо навести порядок, чтобы Ейская коса стала территорией для отдыха", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. По словам главы Ейского района Романа Бублика, муниципалитет сейчас ведет судебные разбирательства с арендаторами земельных участков, которые допустили нарушения. "Важно, чтобы арендаторы подходили к обустройству территории по-хозяйски. Нам нужен системный подход к организации зон отдыха. В течение месяца подготовьте дорожную карту, которая позволит нам превратить Ейскую косу в территорию, достойную курорта", - поручил губернатор. На территории Ейской косы расположено шесть пляжей и 18 средств размещения, добавляют власти Кубани.
https://ria.ru/20240416/produktsiya-1940459541.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ейский район, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Ейский район, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев