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Губернатор Кубани поручил привести пляжи Ейского района в порядок - РИА Новости, 17.04.2024
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Краснодарский край
 
21:53 17.04.2024 (обновлено: 21:57 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/plyazhi-1940673216.html
Губернатор Кубани поручил привести пляжи Ейского района в порядок
Губернатор Кубани поручил привести пляжи Ейского района в порядок - РИА Новости, 17.04.2024
Губернатор Кубани поручил привести пляжи Ейского района в порядок
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать дорожную карту Ейской косы, чтобы привести пляжи района в порядок, в том числе убрать... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T21:53
2024-04-17T21:57
краснодарский край
ейский район
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать дорожную карту Ейской косы, чтобы привести пляжи района в порядок, в том числе убрать торговые точки, портящие курортный вид. "Ейская коса – одно из мест притяжения туристов, но сегодня она не имеет курортного вида. Торговые точки закрывают вид на море, располагаются на землях, предназначенных под благоустройство. Так туристов привлечь не получится. 1 мая начинается курортный сезон, необходимо навести порядок, чтобы Ейская коса стала территорией для отдыха", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. По словам главы Ейского района Романа Бублика, муниципалитет сейчас ведет судебные разбирательства с арендаторами земельных участков, которые допустили нарушения. "Важно, чтобы арендаторы подходили к обустройству территории по-хозяйски. Нам нужен системный подход к организации зон отдыха. В течение месяца подготовьте дорожную карту, которая позволит нам превратить Ейскую косу в территорию, достойную курорта", - поручил губернатор. На территории Ейской косы расположено шесть пляжей и 18 средств размещения, добавляют власти Кубани.
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ейский район, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Ейский район, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев

Губернатор Кубани поручил привести пляжи Ейского района в порядок

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкОтдыхающие сидят на пляже
Отдыхающие сидят на пляже - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Отдыхающие сидят на пляже. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать дорожную карту Ейской косы, чтобы привести пляжи района в порядок, в том числе убрать торговые точки, портящие курортный вид.
«
"Ейская коса – одно из мест притяжения туристов, но сегодня она не имеет курортного вида. Торговые точки закрывают вид на море, располагаются на землях, предназначенных под благоустройство. Так туристов привлечь не получится. 1 мая начинается курортный сезон, необходимо навести порядок, чтобы Ейская коса стала территорией для отдыха", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
По словам главы Ейского района Романа Бублика, муниципалитет сейчас ведет судебные разбирательства с арендаторами земельных участков, которые допустили нарушения.
"Важно, чтобы арендаторы подходили к обустройству территории по-хозяйски. Нам нужен системный подход к организации зон отдыха. В течение месяца подготовьте дорожную карту, которая позволит нам превратить Ейскую косу в территорию, достойную курорта", - поручил губернатор.
На территории Ейской косы расположено шесть пляжей и 18 средств размещения, добавляют власти Кубани.
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Краснодарский крайЕйский районКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
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