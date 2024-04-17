https://ria.ru/20240417/plyazhi-1940673216.html

Губернатор Кубани поручил привести пляжи Ейского района в порядок

Губернатор Кубани поручил привести пляжи Ейского района в порядок - РИА Новости, 17.04.2024

Губернатор Кубани поручил привести пляжи Ейского района в порядок

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать дорожную карту Ейской косы, чтобы привести пляжи района в порядок, в том числе убрать... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T21:53

2024-04-17T21:53

2024-04-17T21:57

краснодарский край

ейский район

краснодарский край

вениамин кондратьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844303707_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_174b58113a1d053c76797dffebfc8ca8.jpg

КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать дорожную карту Ейской косы, чтобы привести пляжи района в порядок, в том числе убрать торговые точки, портящие курортный вид. "Ейская коса – одно из мест притяжения туристов, но сегодня она не имеет курортного вида. Торговые точки закрывают вид на море, располагаются на землях, предназначенных под благоустройство. Так туристов привлечь не получится. 1 мая начинается курортный сезон, необходимо навести порядок, чтобы Ейская коса стала территорией для отдыха", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. По словам главы Ейского района Романа Бублика, муниципалитет сейчас ведет судебные разбирательства с арендаторами земельных участков, которые допустили нарушения. "Важно, чтобы арендаторы подходили к обустройству территории по-хозяйски. Нам нужен системный подход к организации зон отдыха. В течение месяца подготовьте дорожную карту, которая позволит нам превратить Ейскую косу в территорию, достойную курорта", - поручил губернатор. На территории Ейской косы расположено шесть пляжей и 18 средств размещения, добавляют власти Кубани.

https://ria.ru/20240416/produktsiya-1940459541.html

ейский район

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ейский район, краснодарский край, вениамин кондратьев