https://ria.ru/20240417/peskov-1940562080.html
Решений в отношении Telegram нет, заявил Песков
Решений в отношении Telegram нет, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2024
Решений в отношении Telegram нет, заявил Песков
Мессенджер Telegram широко используется на территории России, решения в отношении него не принимались, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:11
2024-04-17T13:11
2024-04-17T14:13
технологии
россия
сша
дмитрий песков
такер карлсон
павел дуров
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_57a5e210a5224b8934f330ef08b2959b.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мессенджер Telegram широко используется на территории России, решения в отношении него не принимались, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, который заявил, что мессенджер привлекает повышенное внимание спецслужб США, и назвал происками конкурентов разговоры о подконтрольности Telegram России. "Как вы знаете, Telegram работает на территории РФ, никаких в данном случае решений в отношении это мессенджера не принималось, он широко используется на территории России", - сообщил Песков на вопрос журналистов, ознакомились ли с интервью в Кремле, нет ли больше претензий к Telegram у властей РФ.
https://ria.ru/20240417/intervyu-1940484339.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_162:0:1137:731_1920x0_80_0_0_5142fb68756af188ef0f2ab62c230fb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, сша, дмитрий песков, такер карлсон, павел дуров, telegram
Технологии, Россия, США, Дмитрий Песков, Такер Карлсон, Павел Дуров, Telegram
Решений в отношении Telegram нет, заявил Песков
Песков: Telegram широко используется в России, решений в отношении него нет