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Решений в отношении Telegram нет, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2024
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13:11 17.04.2024 (обновлено: 14:13 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/peskov-1940562080.html
Решений в отношении Telegram нет, заявил Песков
Решений в отношении Telegram нет, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2024
Решений в отношении Telegram нет, заявил Песков
Мессенджер Telegram широко используется на территории России, решения в отношении него не принимались, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:11
2024-04-17T14:13
технологии
россия
сша
дмитрий песков
такер карлсон
павел дуров
telegram
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мессенджер Telegram широко используется на территории России, решения в отношении него не принимались, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, который заявил, что мессенджер привлекает повышенное внимание спецслужб США, и назвал происками конкурентов разговоры о подконтрольности Telegram России. "Как вы знаете, Telegram работает на территории РФ, никаких в данном случае решений в отношении это мессенджера не принималось, он широко используется на территории России", - сообщил Песков на вопрос журналистов, ознакомились ли с интервью в Кремле, нет ли больше претензий к Telegram у властей РФ.
https://ria.ru/20240417/intervyu-1940484339.html
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технологии, россия, сша, дмитрий песков, такер карлсон, павел дуров, telegram
Технологии, Россия, США, Дмитрий Песков, Такер Карлсон, Павел Дуров, Telegram
Решений в отношении Telegram нет, заявил Песков

Песков: Telegram широко используется в России, решений в отношении него нет

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мессенджер Telegram широко используется на территории России, решения в отношении него не принимались, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, который заявил, что мессенджер привлекает повышенное внимание спецслужб США, и назвал происками конкурентов разговоры о подконтрольности Telegram России.
"Как вы знаете, Telegram работает на территории РФ, никаких в данном случае решений в отношении это мессенджера не принималось, он широко используется на территории России", - сообщил Песков на вопрос журналистов, ознакомились ли с интервью в Кремле, нет ли больше претензий к Telegram у властей РФ.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Такер Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым
Вчера, 01:34
 
ТехнологииРоссияСШАДмитрий ПесковТакер КарлсонПавел ДуровTelegram
 
 
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