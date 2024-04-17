https://ria.ru/20240417/peskov-1940562080.html

Решений в отношении Telegram нет, заявил Песков

Решений в отношении Telegram нет, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2024

Решений в отношении Telegram нет, заявил Песков

Мессенджер Telegram широко используется на территории России, решения в отношении него не принимались, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T13:11

2024-04-17T13:11

2024-04-17T14:13

технологии

россия

сша

дмитрий песков

такер карлсон

павел дуров

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_57a5e210a5224b8934f330ef08b2959b.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мессенджер Telegram широко используется на территории России, решения в отношении него не принимались, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, который заявил, что мессенджер привлекает повышенное внимание спецслужб США, и назвал происками конкурентов разговоры о подконтрольности Telegram России. "Как вы знаете, Telegram работает на территории РФ, никаких в данном случае решений в отношении это мессенджера не принималось, он широко используется на территории России", - сообщил Песков на вопрос журналистов, ознакомились ли с интервью в Кремле, нет ли больше претензий к Telegram у властей РФ.

https://ria.ru/20240417/intervyu-1940484339.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, сша, дмитрий песков, такер карлсон, павел дуров, telegram