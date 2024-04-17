https://ria.ru/20240417/peskov-1940558678.html

Россия и Китай находятся в плотном диалоге, заявил Песков

Россия и Китай находятся в плотном диалоге, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2024

Россия и Китай находятся в плотном диалоге, заявил Песков

Россия и Китай находятся в плотном диалоге, чтобы искать варианты хеджирования рисков, не нанося ущербов объему двусторонних торгово-экономических отношений... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T12:58

2024-04-17T12:58

2024-04-17T13:05

экономика

россия

китай

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия и Китай находятся в плотном диалоге, чтобы искать варианты хеджирования рисков, не нанося ущербов объему двусторонних торгово-экономических отношений двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Проблемы есть. Мы все знаем, с чем они связаны. Мы находимся в плотном диалоге с тем, чтобы искать варианты хеджирования рисков, не нанося ущербов нашему объему двусторонних торгово-экономических отношений", - сказал Песков журналистам на вопрос об откладывании запуска моста между Россией и Китаем, который упростил бы инвесторам доступ на рынки друг друга.

https://ria.ru/20240321/kitay-1934682819.html

россия

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, китай, дмитрий песков