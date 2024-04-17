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Россия и Китай находятся в плотном диалоге, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2024
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12:58 17.04.2024 (обновлено: 13:05 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/peskov-1940558678.html
Россия и Китай находятся в плотном диалоге, заявил Песков
Россия и Китай находятся в плотном диалоге, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2024
Россия и Китай находятся в плотном диалоге, заявил Песков
Россия и Китай находятся в плотном диалоге, чтобы искать варианты хеджирования рисков, не нанося ущербов объему двусторонних торгово-экономических отношений... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:58
2024-04-17T13:05
экономика
россия
китай
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия и Китай находятся в плотном диалоге, чтобы искать варианты хеджирования рисков, не нанося ущербов объему двусторонних торгово-экономических отношений двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Проблемы есть. Мы все знаем, с чем они связаны. Мы находимся в плотном диалоге с тем, чтобы искать варианты хеджирования рисков, не нанося ущербов нашему объему двусторонних торгово-экономических отношений", - сказал Песков журналистам на вопрос об откладывании запуска моста между Россией и Китаем, который упростил бы инвесторам доступ на рынки друг друга.
https://ria.ru/20240321/kitay-1934682819.html
россия
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экономика, россия, китай, дмитрий песков
Экономика, Россия, Китай, Дмитрий Песков
Россия и Китай находятся в плотном диалоге, заявил Песков

Песков: Россия и Китай ищут варианты хеджирования рисков

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия и Китай находятся в плотном диалоге, чтобы искать варианты хеджирования рисков, не нанося ущербов объему двусторонних торгово-экономических отношений двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Проблемы есть. Мы все знаем, с чем они связаны. Мы находимся в плотном диалоге с тем, чтобы искать варианты хеджирования рисков, не нанося ущербов нашему объему двусторонних торгово-экономических отношений", - сказал Песков журналистам на вопрос об откладывании запуска моста между Россией и Китаем, который упростил бы инвесторам доступ на рынки друг друга.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
В Кремле ответили на вопрос о сложностях в отношениях с китайскими банками
21 марта, 13:39
 
ЭкономикаРоссияКитайДмитрий Песков
 
 
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