https://ria.ru/20240417/pavodok-1940619705.html
В Курганской области из-за паводка отселили более 14 тысяч человек
В Курганской области из-за паводка отселили более 14 тысяч человек - РИА Новости, 17.04.2024
В Курганской области из-за паводка отселили более 14 тысяч человек
Более 14 тысяч жителей отселены в Курганской области из-за паводка, сообщил в среду глава региона Вадим Шумков. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:59
2024-04-17T16:59
2024-04-17T17:18
курганская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. Более 14 тысяч жителей отселены в Курганской области из-за паводка, сообщил в среду глава региона Вадим Шумков."Превентивно фактически с территорий подтопления эвакуированы более 14 300 граждан, в том числе 1833 ребенка. Работает 20 ПВР, в которых размещено 730 человек, из которых 316 детей. Инвалиды и маломобильные размещаются в центральных районных больницах", - сказал Шумков на совещании у президента России Владимира Путина.
https://ria.ru/20240416/dom-1940417775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курганская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Курганская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Курганской области из-за паводка отселили более 14 тысяч человек
Губернатор: в Курганской области из-за паводка отселили более 14 тысяч человек