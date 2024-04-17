https://ria.ru/20240417/pavodok-1940619705.html

В Курганской области из-за паводка отселили более 14 тысяч человек

В Курганской области из-за паводка отселили более 14 тысяч человек - РИА Новости, 17.04.2024

В Курганской области из-за паводка отселили более 14 тысяч человек

Более 14 тысяч жителей отселены в Курганской области из-за паводка, сообщил в среду глава региона Вадим Шумков. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T16:59

2024-04-17T16:59

2024-04-17T17:18

курганская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. Более 14 тысяч жителей отселены в Курганской области из-за паводка, сообщил в среду глава региона Вадим Шумков."Превентивно фактически с территорий подтопления эвакуированы более 14 300 граждан, в том числе 1833 ребенка. Работает 20 ПВР, в которых размещено 730 человек, из которых 316 детей. Инвалиды и маломобильные размещаются в центральных районных больницах", - сказал Шумков на совещании у президента России Владимира Путина.

https://ria.ru/20240416/dom-1940417775.html

курганская область

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Варвара Скокшина

курганская область, наводнения в россии — 2024, происшествия