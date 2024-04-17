Рейтинг@Mail.ru
В Курганской области эвакуировали более 13,5 тысячи человек из-за паводка - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/pavodok-1940511597.html
В Курганской области эвакуировали более 13,5 тысячи человек из-за паводка
В Курганской области эвакуировали более 13,5 тысячи человек из-за паводка - РИА Новости, 17.04.2024
В Курганской области эвакуировали более 13,5 тысячи человек из-за паводка
Более 13,5 тысячи человек эвакуированы на 17 апреля из населенных пунктов в Курганской области, куда пришла вода, и из зон риска затопления, сообщила... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T09:14
2024-04-17T09:14
происшествия
курганская область
тобол (река)
курган
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940408618_0:14:1280:734_1920x0_80_0_0_2c9fe90a6b2e6311339464714cc46af1.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. Более 13,5 тысячи человек эвакуированы на 17 апреля из населенных пунктов в Курганской области, куда пришла вода, и из зон риска затопления, сообщила пресс-служба правительства региона. Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметки "неблагоприятного явления" (700 сантиметров) и "опасного явления" (850 сантиметров). "По данным на 08.00 (06.00 мск) на 17 апреля эвакуированы 13 567 человек из населённых пунктов, куда уже пришла вода, и населенных пунктов в зоне риска подтопления", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240415/tobol-1940270278.html
курганская область
тобол (река)
курган
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940408618_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b2f791ca707249c686e06af7db4d4817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курганская область, тобол (река), курган, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Тобол (река), Курган, Наводнения в России — 2024
В Курганской области эвакуировали более 13,5 тысячи человек из-за паводка

Из Курганской области из зон затопления эвакуировали 13 567 человек

© Фото : Правительство Курганской области / Николай ПушилинРазлив реки Тобол в Курганской области
Разлив реки Тобол в Курганской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : Правительство Курганской области / Николай Пушилин
Разлив реки Тобол в Курганской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. Более 13,5 тысячи человек эвакуированы на 17 апреля из населенных пунктов в Курганской области, куда пришла вода, и из зон риска затопления, сообщила пресс-служба правительства региона.
Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметки "неблагоприятного явления" (700 сантиметров) и "опасного явления" (850 сантиметров).
"По данным на 08.00 (06.00 мск) на 17 апреля эвакуированы 13 567 человек из населённых пунктов, куда уже пришла вода, и населенных пунктов в зоне риска подтопления", - говорится в сообщении.
Дорога к микрорайону Смолино в Кургане - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за 16 часов поднялся почти на метр
15 апреля, 22:19
 
ПроисшествияКурганская областьТобол (река)КурганНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала