https://ria.ru/20240417/pavodok-1940511597.html
В Курганской области эвакуировали более 13,5 тысячи человек из-за паводка
В Курганской области эвакуировали более 13,5 тысячи человек из-за паводка - РИА Новости, 17.04.2024
В Курганской области эвакуировали более 13,5 тысячи человек из-за паводка
Более 13,5 тысячи человек эвакуированы на 17 апреля из населенных пунктов в Курганской области, куда пришла вода, и из зон риска затопления, сообщила... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T09:14
2024-04-17T09:14
2024-04-17T09:14
происшествия
курганская область
тобол (река)
курган
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940408618_0:14:1280:734_1920x0_80_0_0_2c9fe90a6b2e6311339464714cc46af1.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. Более 13,5 тысячи человек эвакуированы на 17 апреля из населенных пунктов в Курганской области, куда пришла вода, и из зон риска затопления, сообщила пресс-служба правительства региона. Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметки "неблагоприятного явления" (700 сантиметров) и "опасного явления" (850 сантиметров). "По данным на 08.00 (06.00 мск) на 17 апреля эвакуированы 13 567 человек из населённых пунктов, куда уже пришла вода, и населенных пунктов в зоне риска подтопления", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240415/tobol-1940270278.html
курганская область
тобол (река)
курган
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940408618_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b2f791ca707249c686e06af7db4d4817.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, тобол (река), курган, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Тобол (река), Курган, Наводнения в России — 2024
В Курганской области эвакуировали более 13,5 тысячи человек из-за паводка
Из Курганской области из зон затопления эвакуировали 13 567 человек