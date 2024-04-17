https://ria.ru/20240417/pavodok-1940511597.html

В Курганской области эвакуировали более 13,5 тысячи человек из-за паводка

В Курганской области эвакуировали более 13,5 тысячи человек из-за паводка - РИА Новости, 17.04.2024

В Курганской области эвакуировали более 13,5 тысячи человек из-за паводка

Более 13,5 тысячи человек эвакуированы на 17 апреля из населенных пунктов в Курганской области, куда пришла вода, и из зон риска затопления, сообщила... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T09:14

2024-04-17T09:14

2024-04-17T09:14

происшествия

курганская область

тобол (река)

курган

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. Более 13,5 тысячи человек эвакуированы на 17 апреля из населенных пунктов в Курганской области, куда пришла вода, и из зон риска затопления, сообщила пресс-служба правительства региона. Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметки "неблагоприятного явления" (700 сантиметров) и "опасного явления" (850 сантиметров). "По данным на 08.00 (06.00 мск) на 17 апреля эвакуированы 13 567 человек из населённых пунктов, куда уже пришла вода, и населенных пунктов в зоне риска подтопления", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240415/tobol-1940270278.html

курганская область

тобол (река)

курган

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курганская область, тобол (река), курган, наводнения в россии — 2024