https://ria.ru/20240417/pavodki-1940600037.html

Жители Подмосковья смогут обратиться по вопросам паводка на линию 122

Жители Подмосковья смогут обратиться по вопросам паводка на линию 122 - РИА Новости, 17.04.2024

Жители Подмосковья смогут обратиться по вопросам паводка на линию 122

Жители Московской области смогут позвонить по номеру 122, где их проконсультируют по вопросам помощи при паводке. Об этом сообщил телеканал “360”. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T15:47

2024-04-17T15:47

2024-04-17T15:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576952031_0:160:3217:1970_1920x0_80_0_0_284bbf20ee39f3f9148019f2c7884da6.jpg

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Жители Московской области смогут позвонить по номеру 122, где их проконсультируют по вопросам помощи при паводке. Об этом сообщил телеканал “360”.По словам главы мингосуправления региона Надежды Куртяник, линия избавит местных жителей от необходимости искать дополнительные контакты и делать лишние звонки. Получить подробную информацию можно будет с 08:00 до 22:00.Отмечается, что по звонку на номер 122 можно будет узнать о возможной компенсации, помощи при утрате имущества и порядке ее получения.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)