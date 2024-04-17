https://ria.ru/20240417/pavodki-1940600037.html
Жители Подмосковья смогут обратиться по вопросам паводка на линию 122
Жители Подмосковья смогут обратиться по вопросам паводка на линию 122 - РИА Новости, 17.04.2024
Жители Подмосковья смогут обратиться по вопросам паводка на линию 122
Жители Московской области смогут позвонить по номеру 122, где их проконсультируют по вопросам помощи при паводке. Об этом сообщил телеканал “360”. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T15:47
2024-04-17T15:47
2024-04-17T15:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576952031_0:160:3217:1970_1920x0_80_0_0_284bbf20ee39f3f9148019f2c7884da6.jpg
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Жители Московской области смогут позвонить по номеру 122, где их проконсультируют по вопросам помощи при паводке. Об этом сообщил телеканал “360”.По словам главы мингосуправления региона Надежды Куртяник, линия избавит местных жителей от необходимости искать дополнительные контакты и делать лишние звонки. Получить подробную информацию можно будет с 08:00 до 22:00.Отмечается, что по звонку на номер 122 можно будет узнать о возможной компенсации, помощи при утрате имущества и порядке ее получения.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576952031_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ff2184bafc71fd73286d9d3ebdd1855d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)