https://ria.ru/20240417/pamfilova-1940552896.html

Памфилова рассказала о голосовании за рубежом

Памфилова рассказала о голосовании за рубежом - РИА Новости, 17.04.2024

Памфилова рассказала о голосовании за рубежом

Голосование за рубежом на выборах президента РФ происходило в экстремальных условиях, работа членов избиркомов была тяжелой, несмотря на это, все прошло так,... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T12:41

2024-04-17T12:41

2024-04-17T12:41

политика

россия

элла памфилова

владимир путин

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Голосование за рубежом на выборах президента РФ происходило в экстремальных условиях, работа членов избиркомов была тяжелой, несмотря на это, все прошло так, как и должно быть, рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова. "Я хочу отметить, что поскольку голосование за рубежом проходило, я бы сказала, в экстремальных условиях, которые нам создали наши недруги, …действительно было довольно сложно… Исходя именно из этого, надо отметить, что все прошло так, как и должно, несмотря на все сложности", - сказала Памфилова на заседании ЦИК. Центризбирком 21 марта утвердил итоги выборов, проходивших с 15 по 17 марта. Согласно официальным данным ЦИК, за Владимира Путина отдали голоса 87,28% избирателей. На выборах была зафиксирована рекордная в новейшей истории России явка - 77,44%.

https://ria.ru/20231208/tsik-1914583811.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, элла памфилова, владимир путин