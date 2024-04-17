https://ria.ru/20240417/pamfilova-1940552896.html
Памфилова рассказала о голосовании за рубежом
Памфилова рассказала о голосовании за рубежом - РИА Новости, 17.04.2024
Памфилова рассказала о голосовании за рубежом
Голосование за рубежом на выборах президента РФ происходило в экстремальных условиях, работа членов избиркомов была тяжелой, несмотря на это, все прошло так,... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:41
2024-04-17T12:41
2024-04-17T12:41
политика
россия
элла памфилова
владимир путин
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Голосование за рубежом на выборах президента РФ происходило в экстремальных условиях, работа членов избиркомов была тяжелой, несмотря на это, все прошло так, как и должно быть, рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова. "Я хочу отметить, что поскольку голосование за рубежом проходило, я бы сказала, в экстремальных условиях, которые нам создали наши недруги, …действительно было довольно сложно… Исходя именно из этого, надо отметить, что все прошло так, как и должно, несмотря на все сложности", - сказала Памфилова на заседании ЦИК. Центризбирком 21 марта утвердил итоги выборов, проходивших с 15 по 17 марта. Согласно официальным данным ЦИК, за Владимира Путина отдали голоса 87,28% избирателей. На выборах была зафиксирована рекордная в новейшей истории России явка - 77,44%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, элла памфилова, владимир путин
Политика, Россия, Элла Памфилова, Владимир Путин, Выборы президента России — 2024
Памфилова рассказала о голосовании за рубежом
Памфилова: голосование за рубежом проходило в экстремальных условиях
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Голосование за рубежом на выборах президента РФ происходило в экстремальных условиях, работа членов избиркомов была тяжелой, несмотря на это, все прошло так, как и должно быть, рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Я хочу отметить, что поскольку голосование за рубежом проходило, я бы сказала, в экстремальных условиях, которые нам создали наши недруги, …действительно было довольно сложно… Исходя именно из этого, надо отметить, что все прошло так, как и должно, несмотря на все сложности", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Центризбирком 21 марта утвердил итоги выборов, проходивших с 15 по 17 марта. Согласно официальным данным ЦИК, за Владимира Путина
отдали голоса 87,28% избирателей. На выборах была зафиксирована рекордная в новейшей истории России явка - 77,44%.