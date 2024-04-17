Рейтинг@Mail.ru
Из 459 обращений в ЦИК подтвердились лишь 12 нарушений - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:48 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/pamfilova-1940540358.html
Из 459 обращений в ЦИК подтвердились лишь 12 нарушений
Из 459 обращений в ЦИК подтвердились лишь 12 нарушений - РИА Новости, 17.04.2024
Из 459 обращений в ЦИК подтвердились лишь 12 нарушений
Из 459 обращений в ЦИК о возможных нарушениях на выборах президента РФ нашли подтверждение лишь 12 случаев, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:48
2024-04-17T11:48
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894719287_0:61:2858:1669_1920x0_80_0_0_a054c92508de6b3b6ae49fc69e590746.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Из 459 обращений в ЦИК о возможных нарушениях на выборах президента РФ нашли подтверждение лишь 12 случаев, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. "Вот таких 459 обращений было, выявили и очень внимательно проверяем, осталось небольшая часть, которую осталось проверить. Но на сей момент из всего этого потока 459, 447 не нашло подтверждение ни одно нарушение. Частично подтвердились или подтвердились полностью 12 случаев", - сказала она на заседании ЦИК.
https://ria.ru/20231208/tsik-1914583811.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894719287_306:0:2573:1700_1920x0_80_0_0_a5f8f1797094563c247a961bf859702a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова
Из 459 обращений в ЦИК подтвердились лишь 12 нарушений

Памфилова: из 459 обращений в ЦИК нашли подтверждение лишь 12 нарушений

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Из 459 обращений в ЦИК о возможных нарушениях на выборах президента РФ нашли подтверждение лишь 12 случаев, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Вот таких 459 обращений было, выявили и очень внимательно проверяем, осталось небольшая часть, которую осталось проверить. Но на сей момент из всего этого потока 459, 447 не нашло подтверждение ни одно нарушение. Частично подтвердились или подтвердились полностью 12 случаев", - сказала она на заседании ЦИК.
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Досрочное голосование на президентских выборах России начнется с 25 февраля
8 декабря 2023, 13:04
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла Памфилова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала