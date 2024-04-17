https://ria.ru/20240417/pamfilova-1940540358.html
Из 459 обращений в ЦИК подтвердились лишь 12 нарушений
Из 459 обращений в ЦИК подтвердились лишь 12 нарушений - РИА Новости, 17.04.2024
Из 459 обращений в ЦИК подтвердились лишь 12 нарушений
Из 459 обращений в ЦИК о возможных нарушениях на выборах президента РФ нашли подтверждение лишь 12 случаев, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:48
2024-04-17T11:48
2024-04-17T11:48
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Из 459 обращений в ЦИК о возможных нарушениях на выборах президента РФ нашли подтверждение лишь 12 случаев, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. "Вот таких 459 обращений было, выявили и очень внимательно проверяем, осталось небольшая часть, которую осталось проверить. Но на сей момент из всего этого потока 459, 447 не нашло подтверждение ни одно нарушение. Частично подтвердились или подтвердились полностью 12 случаев", - сказала она на заседании ЦИК.
https://ria.ru/20231208/tsik-1914583811.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, россия, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова
Из 459 обращений в ЦИК подтвердились лишь 12 нарушений
Памфилова: из 459 обращений в ЦИК нашли подтверждение лишь 12 нарушений