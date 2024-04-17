https://ria.ru/20240417/pamfilova-1940540358.html

Из 459 обращений в ЦИК подтвердились лишь 12 нарушений

Из 459 обращений в ЦИК подтвердились лишь 12 нарушений - РИА Новости, 17.04.2024

Из 459 обращений в ЦИК подтвердились лишь 12 нарушений

Из 459 обращений в ЦИК о возможных нарушениях на выборах президента РФ нашли подтверждение лишь 12 случаев, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:48

2024-04-17T11:48

2024-04-17T11:48

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Из 459 обращений в ЦИК о возможных нарушениях на выборах президента РФ нашли подтверждение лишь 12 случаев, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. "Вот таких 459 обращений было, выявили и очень внимательно проверяем, осталось небольшая часть, которую осталось проверить. Но на сей момент из всего этого потока 459, 447 не нашло подтверждение ни одно нарушение. Частично подтвердились или подтвердились полностью 12 случаев", - сказала она на заседании ЦИК.

https://ria.ru/20231208/tsik-1914583811.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, элла памфилова