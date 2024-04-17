https://ria.ru/20240417/pamfilova-1940537272.html

В России возбудили 21 дело из-за препятствования работе избиркомов

В России возбудили 21 дело из-за препятствования работе избиркомов - РИА Новости, 17.04.2024

В России возбудили 21 дело из-за препятствования работе избиркомов

Возбуждено 21 уголовное дело по факту препятствования работе избиркомов на выборах президента РФ, рассказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:35

2024-04-17T11:35

2024-04-17T11:35

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Возбуждено 21 уголовное дело по факту препятствования работе избиркомов на выборах президента РФ, рассказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Было возбуждено 21 уголовное дело по факту препятствования работе наших коллег. Вот это тоже уникальный случай", - заявила она на заседании ЦИК.

https://ria.ru/20240416/putin-1940358250.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, элла памфилова