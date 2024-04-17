https://ria.ru/20240417/pamfilova-1940537272.html
В России возбудили 21 дело из-за препятствования работе избиркомов
В России возбудили 21 дело из-за препятствования работе избиркомов - РИА Новости, 17.04.2024
В России возбудили 21 дело из-за препятствования работе избиркомов
Возбуждено 21 уголовное дело по факту препятствования работе избиркомов на выборах президента РФ, рассказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:35
2024-04-17T11:35
2024-04-17T11:35
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Возбуждено 21 уголовное дело по факту препятствования работе избиркомов на выборах президента РФ, рассказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Было возбуждено 21 уголовное дело по факту препятствования работе наших коллег. Вот это тоже уникальный случай", - заявила она на заседании ЦИК.
https://ria.ru/20240416/putin-1940358250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова
В России возбудили 21 дело из-за препятствования работе избиркомов
Памфилова: из-за препятствования работе избиркомов возбудили 21 дело