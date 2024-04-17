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В Тбилиси оцепили дом правительства, куда двинулись митингующие

В Тбилиси оцепили дом правительства, куда двинулись митингующие - РИА Новости, 17.04.2024

В Тбилиси оцепили дом правительства, куда двинулись митингующие

Часть митингующих против закона об иноагентах в Тбилиси двинулись шествием с проспекта Руставели в сторону правительственной канцелярии, где здание оцеплено... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T22:22

2024-04-17T22:22

2024-04-17T22:22

в мире

ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 17 апр - РИА Новости. Часть митингующих против закона об иноагентах в Тбилиси двинулись шествием с проспекта Руставели в сторону правительственной канцелярии, где здание оцеплено бригадами патрульной полиции, передает корреспондент РИА Новости. Организаторы акции на проспекте Руставели перед зданием парламента заявили, что принято решение шествием двинуться к зданию правительственной канцелярии, где они будут требовать встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. У здания мобилизованы бригады патрульной полиции. Акция на проспекте Руставели продолжается.

https://ria.ru/20240415/miting-1940268826.html

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в мире, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии, тбилиси