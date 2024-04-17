На Сахалине и Камчатке открылись отделения центра "Воин"
На Сахалине, Камчатке и в новых регионах открылись отделения центра "Воин"
Специалист центра "ВОИН". Архивное фото
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Отделения Центра военно-спортивной подготовки "Воин" открылись на Сахалине и Камчатке, в Якутии и Чувашии, Мурманской области, Волгограде и новых регионах РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
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"Новые региональные отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин" открылись в нескольких субъектах России", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что одно новых отделений открылось на Сахалине, где занятия и тренировки будут проходить в 10 школах области, а также на аэродроме Пушистый. Кроме того, филиалы центра появились в Якутии, Мурманской области, Чувашии и Волгограде, а также на Камчатке и в новых регионах России.
Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, "Воин" становится важнейшим звеном государственной системы воспитания подрастающего поколения на основе традиционных ценностей, а его специальные программы дают возможность освоить военно-прикладные дисциплины, научиться работать в команде и закалить характер. Это, по словам Кириенко, даст возможность молодёжи подготовить себя к служению Отечеству на любом месте учебы или работы.
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"Безусловно, ключевая роль здесь отведена опытным инструкторам и преподавателям – наставникам, которые собственным примером воспитывают в юных слушателях желание разделять такие ценности, как гражданственность, патриотизм, справедливость, историческую память и преемственность поколений", – говорится в тексте обращения первого замглавы администрации президента.
Директор центра "Воин" Игорь Казарезов назвал открытие новых отделений важным шагом не только в расширении географии присутствия центра, но в развитии проекта в целом. По его словам, к работе с молодежью приступят инструкторы, которые прошли обучение на базе тюменского регионального отделения организации.
Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин" создан по поручению президента РФ Владимира Путина с целью воспитать новое поколение патриотов и защитников России. Первые 12 региональных отделений открылись в мае 2023 года.